Herber Dämpfer für die Eintracht

Von der Papierform her war die Eintracht der klare Favorit. Für viele war klar, alles andere als ein Sieg der Eintracht wäre eine große Überraschung. Es ging auch gut los für die Eintracht und dem neuen Trainer Maximilian Pabst. Nach einem Standard stand Florian Eser goldrichtig und erzielte das 1:0. Nur sieben Minuten später fand Hanfthal die passende Antwort. Vaclav Pechal bekommt den Ball aus ungefähr 45 Metern serviert, überhebt Goalie Schadulek und über ihn fand der Ball den Weg ins Tor - 1:1. Keine Minute später bringt Miroslav Styks nach Assist von Öfferl sein Team in Front - 1:2 Pausenstand.

Eintracht gibt nicht auf

Überraschender Halbzeitstand also und diesen Rückstand wollte das Pabst-Team korrigieren. Nach 67 Minuten gelang es ihnen auch. Wieder ruhte der Ball, wieder kam Eser an selbige und wieder nutzte er seine Chance und hämmerte den Ball in die Maschen zum 2:2. "Beide Tore haben wir schlecht verteidigt", sagte Hanfthal-Sektionsleiter Oliver Rogler. Dennoch lag etwas in der Luft, denn die Eintracht probierte alles, um den Siegtreffer zu erzielen, am Ende blieb es aber beim 2:2. "Leider hat es nicht für den Sieg gereicht", war Eintracht-Trainer Maximilian Pabst enttäuscht.

Eintr. Pulkautal - Hanfthal 2:2 (1:2)

Samstag, 25. März 2023, Pfaffendorf, 80 Zuseher, SR Helmut Friedl

Tore:

1:0 Florian Eser (14.)

1:1 Vaclav Pechal (21.)

1:2 Miroslav Styks (22.)

2:2 Florian Eser (67.)

Eintr. Pulkautal: J. Schaludek, J. Klutz, O. Dundler, J. Schreder (62. L. Öhribauer), M. Dundler, P. Kruty, F. Eser, T. Mutz (38. M. Sulzberger), M. Schwab, M. Raab, M. Rygl; M. Mahr, B. Geischläger, J. Geischläger

Trainer: Maximilian Pabst

Hanfthal: F. Wiesmann - V. Pechal (58. J. Podola) - A. Piswanger, P. Wiener - M. Leisser - J. Öfferl (75. J. Pfennigbauer), A. Barucija - L. Vrabel (87. I. Barucija) - S. Pfennigbauer, M. Sieber - M. Styks; T. Lukes, N. Vrabel

Trainer: Vaclav Pechal

Karten:

Gelb: Florian Eser (36., Foul), Johann Klutz (65., Foul), Martin Rygl (89., Kritik) bzw. Lukas Vrabel (10., Foul), Patrick Wiener (54., Foul), Alexander Piswanger (90+2., Foul)