Novotny-Doppelpack bringt Sieg

Die Guntersdorfer wollten vor heimischer Anlage gleich von Beginn weg zeigen, dass die drei Punkte in ihrer Arena bleiben sollen. Möglichkeiten auf den Führungstreffer gab es auch, doch ein Aluminiumtreffer und Keeper Dvorak verhinderten einen Rückstand. Noch um genauer zu sein. Bis zur 43. Minute hielt beim USV die Null, dann musste der Goalie das erste Mal hinter sich greifen. Der Ball kam in den Strafraum, wo Pavel Novotny selbigen in die Maschen beförderte - 1:0. Das war auch der Pausenstand.

Rettungseinsatz trübt Spiel

Nach dem Seitenwechsel haben die Pleissinger probiert, den Ausgleich zu erzielen, doch der Ball fand den Weg ins Tor nicht. Hlavka hatte die gefährlichste davon. Auf der Gegenseite liefen sie unter anderem einmal alleine auf Dvorak zu. Der Schlussmann blieb aber Sieger und hielt seine Mannschaft im Spiel. Ein Freistoss der Guntersdorfer klatschte an die Stange. Das Spiel kam in die Schlussphase und der USV warf noch einmal alles nach vorne. Doch statt des 1:1 gab es in der 88. Minute das 2:0 für die Osmanovic-Truppe. Wieder war es Novotny, der im 16er den Ball bekam und trocken einschob.

Weniger erfreulich war dass Pleissing-Spieler Albert Ipp sich schwerer verletzt hat und mit der Rettung abtransportiert werden musste. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut und konnte das Krankenhaus wieder verlassen. "Wir wünschen dem Spieler alles Gute, gute Besserung und baldige Genesung", spricht Sektionsleiter Markus Huber im Namen des Vereins Genesungswünsche aus". Auch Pleissing-Obmann Karl Mischling schließt sich dem an und fügt noch hinzu: "Im Großen und ganzen war es eine ansprechende Leistung, auf die wir aufbauen können."

Guntersdorf - Pleißing / W. 2:0 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Guntersdorf, 111 Zuseher, SR Ibrahim Kocyigit

Tore:

1:0 Pavel Novotny (43.)

2:0 Pavel Novotny (88.)

Guntersdorf: M. Stejskal, L. Belant, S. Hausgnost, M. Ondica, P. Novotny, C. Hogl, P. Schöberl, N. Osmanovic (69. G. Kurzweil), V. Günes, M. Spacek (81. C. Bauer), D. Riedmayer (81. F. Bigler); M. Honsig, L. Lehner, L. Schauer

Trainer: Nihad Osmanovic

Pleißing / W.: R. Dvorak, G. Mayer, P. Resel, J. Licka, P. Hlavka, M. Surala, J. Mikloska, E. Frischauf, L. Weitschacher, K. Nastasijevic (68. W. Gailer), A. Ipp (77. M. Schmid); K. Mischling, J. Schüssler, F. Kurz

Trainer: Jan Mikloska

Karten:

Gelb: Paul Schöberl (74., Foul) bzw. Erich Frischauf (32., Foul), Patrik Hlavka (50., Foul)