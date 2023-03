Trotz Gelb-Rot: Hollabrunn holt sich drei Punkte

Die Hollabrunner konnten bereits von der ersten Minute an dominant agieren. Gaubitsch-Schlussmann Andreas Sauer vereitelte aber immer wieder die Top-Chancen der Hollabrunner. "Der Tormann war ihr bester Spieler", so ATSV-Sektionsleiter Gerhard Köck.

ATSV holt sich die Führung

In der 33. Minute gingen die Gastgeber schließlich in Führung. Nach einem Gaubitscher Abwehrfehler kam Turgut Tazi ans Spielgerät und legte auf Jovan Pavlovic ab. Pavlovic drückte die Kugel wiederum eiskalt zur Führung ins Netz. Gaubitsch versuchte wiederum in Folge immer wieder mit hohen Bälle gefährlich zu werden. Der Ausgleichstreffer schaute dabei aber nicht heraus.

Trotz Unterzahl ein klares Spiel

Nachdem Emre Kanceltik schließlich in der 67. Minute ins Spiel eingewechselt wurde, musste er in der 70. Minute bereits mit Gelb-Rot duschen gehen, da er mit einer Abseits-Entscheidung des Schiedsrichters nicht zufrieden war. Köck ärgert sich: "Das war eine vollkommen unnötige Aktion von ihm. Wir haben ihm das auch gleich im Anschluss an die Partie klargemacht."

Trotz einem Mann weniger wurden die Gaubitscher aber nicht wirklich gefährlich. Durch einen Elfmeter machte Serkan Ciftci den Deckel zum Endstand von 2:0 drauf.

"Lob an die Mannschaft, wir haben so gut wie gar nichts zugelassen", freut sich ATSV-Sektionsleiter Gerhard Köck.

"Wir haben verdient verloren und es war mannschaftlich keine gute Leistung", heißt es auf Seiten der Gaubitscher. Zudem kritisiert man die aggressiv-körperbetonte Spielweise der Hollabrunner: "Unsere Spieler wurden von den Hollabrunnern zusammengeschnitten und in den Rücken getreten. Das war vom Anfang bis zum Schluss ein Gemetzel. Der Schiedsrichter hat teilweise überlegt, ob er überhaupt ein Foul pfeifen soll."

Hollabrunn ATSV - Gaubitsch 2:0 (1:0)

Freitag, 24. März 2023, Hollabrunn, 50 Zuseher, SR Hermann Katterbauer

Tore:

1:0 Jovan Pavlovic (33.)

2:0 Serkan Ciftci (77., Elfmeter)

Hollabrunn ATSV: M. Sehnal - M. Stankovic - A. Zeka (90. E. Lichtenecker) - S. Sormaz - C. Koc (65. E. Kanceltik) - A. Imeri, T. Tazi (90. T. Savic) - F. Kostic - J. Schmid (71. A. Ulram) - J. Pavlovic, S. Ciftci (90. B. Ferati); K. Wagesreiter

Trainer: Christian Rauchhofer

Gaubitsch: A. Sauer, P. Zillinger, M. Spacek, R. Schremser Stockhammer (74. H. Celik), K. Petrasek, L. Prukl (74. R. Dorn), M. Nekam (53. S. Kuralov), P. Uhl, M. Strick, P. Fojtik, G. Öfferl (9. A. Fischer); P. Hilmar, S. Uhl

Trainer: Wolfgang Berger

Karten:

Gelb: Amir Zeka (39., Unsportl.), Milos Stankovic (51., Foul), Emre Kanceltik (70., Unsportl.) bzw. Petr Fojtik (67., Foul)

Gelb-Rot: Emre Kanceltik (70., Unsportl.) bzw. keine