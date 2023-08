Aufbruchsstimmung in Grabern

Vor ein paar Wochen war SU Grabern-Sektionsleiter Ernst Semmelmeyer nicht gerade guter Dinge, was die sportliche Zukunft seines Vereins betraf. Dem großen Aderlass in derÜbertrittszeit folge als negativer Höhepunkt der Last-Minute-Abgang von Kapitän Niklas Schwayer nach Wullersdorf. Doch kurz vor dem Saisonstart ist das Lächeln im Gesicht von Semmelmeyer zurück. Was ist passiert?

Zum einen entpuppten sich die Neuzugänge, vor allem - wortwörtlich - frisches und junges Blut als bisherige Glücksgriffe, wie beispielsweise die Hollabrunner Moritz Kührer oder Felix Fiedler. Gepaart mit den Routiniers Pavel Priborsky und Goalgetter Tomas Kyzlink ergibt das eine Mischung, die laut Semmelmeyer „Lust auf mehr macht“. Die bisherigen Vorbereitungsspiele unterstrichen das: Vor der Generalprobe gegen den UD Süssenbrunn am kommenden Freitag lautet die Graberner Testbilanz drei Siege aus vier Spielen. Und auch beim 0:3 gegen Ziersdorf machte man eine gute Figur.

Funktionärsteam wurde breiter aufgestellt

Zusätzlich gibt es abseits des grünen Rasen positive Neuigkeiten: Benjamin Pallierer wurde in der letzten Vorstandssitzung zum sportlicher Leiter der SU Grabern bestellt, nachdem er den Verein bereits in der abgelaufenen Transferzeit tatkräftig unterstütze und mit viel Engagement bei der Sache war.Zudem wird Pallierer, der selbst noch in der Reserve mitkickt, zukünftig auch Semmelmeyer in einigen Agenden unterstützen und die Funktion des Sektionsleiter-Stellvertreters übernehmen.

„Damit wollen wir breiter aufgestellt sein“, erklärt Semmelmeyer und geht noch ins Detail, was die Aufgaben von Pallierer angeht: „In erster Linie soll er Spieler suchen, ansprechen und mit ihnen verhandeln. Damit wäre mir schon enorm geholfen.“