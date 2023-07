Wenningers Nachfolger ist gefunden

Nachdem Robert Wenninger die SU Grabern im Sommer Richtung Kühnring verlassen hat (die NÖN berichtete), machte sich der Verein auf die Suche nach einem Nachfolger. Diesen fand man in Klaus-Jürgen Spätauf, der zuvor bei Pulkau als Spielertrainer tätig war. „Klaus-Jürgen war von Anfang an unser Wunschkandidat und glücklicherweise hat er sich dann auch für uns entschieden“, ist Sektionsleiter Ernst Semmelmeyer sehr glücklich, dass es mit dem Transfer geklappt hat. „Es haben mehrere Gründe den Ausschlag für Grabern gegeben. Mittelfristig und langfristig mit eigenen Spielern aus dem Nachwuchs zu arbeiten. Eine junge und sehr engagierte Vereinsführung, eine tolle Fan-Unterstützung bei den Heimspielen, das ist sensationell für eine zweite Klasse. Die Heimspiele am Freitagabend, eine gute Kombinierbarkeit mit Job, Studium und Familie und angenehmere Erreichbarkeit aus Wien“, führt der neue Grabern-Trainer Klaus-Jürgen Spätauf aus. Wie in Pulkau wird Spätauf auch bei den Schwarz-Gelben als Spielertrainer fungieren.

Neben Spätauf darf die SU noch weitere neue Spieler begrüßen. Pavel Priborsky von Obritz, Enis Berovic und Sebastian Brunthaler, beide kommen von Hollabrunn sowie Lukas Schwarz von Großkadolz stoßen zum Team. „Berovic ist für die Reserve geplant, Priborsky und eventuell Brunthaler für die Erste. Schwarz ist ein Tormann, der uns im Fall der Fälle aushelfen könnte“, erklärte Semmelmeyer.

Kapitän Schwayer wechselt in die Gebietsliga

Den Verein verlassen werden hingegen Simon Sauberer, der nach Laa geht, und Michal Mazel, dessen neue Destination noch unbekannt ist. Außerdem verliert Grabern Kapitän Niklas Schwayer. Der 22-jährige Verteidiger geht zum SK Wullersdorf in die Gebietsliga Nord/Nordwest. „Natürlich ist es in seinem Alter verständlich, dass er es weiter oben versucht. Andererseits ist es schon schwierig, weil wir jetzt Abgänge haben“, so Sektionsleiter Semmelmeyer. Dennoch ist Spätauf hochmotiviert: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Ein einstelliger Tabellenplatz ist unser Ziel.“