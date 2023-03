Pabst ist jetzt in Pfaffendorf

Die Frühjahrsmeisterschaft hat noch nicht einmal begonnen, da gibt es auch schon den ersten Trainerwechsel. Der SV Eintracht Pulkautal hat sich von Trainer Gerhard Narovec getrennt – obwohl man nach dem Herbst als Dritter noch Titelchancen hatte.

„Es war ein Beschluss des Vorstandes“, erklärt Co-Trainer Christopher Hölzl auf NÖN-Nachfrage, hielt sich danach aber bedeckt: „Es waren interne Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben.“ Etwas konkreter wurde dann schon Eintracht-Obmann Helmut Dundler: „Es hat nicht mehr harmoniert, zudem sind ein paar Sachen zusammengekommen und es hat nicht mehr gepasst. Deswegen haben wir einen Schlussstrich gezogen. Das mit dem Maxi hat sich dann ganz gut ergeben“. Narovec selbst war für die NÖN nicht erreichbar.

Hölzl selbst, der mit Narovec die Mannschaft gecoacht hat, bleibt dem Verein erhalten. „Ich bin aber nur mehr Trainer der Reserve“, verlautbart Hölzl.

Einen Nachfolger für Narovec hat der Verein in der Zwischenzeit gefunden. Besser gesagt sogar zwei und einer davon ist ein alter Bekannter. Maximilian Pabst kehrt wieder auf die Trainerbank zurück und übernimmt die Eintracht. Pabst wird vielen noch ein Begriff sein von seiner Zeit in Pleissing, wo er drei Jahre lang von Sommer 2018 bis Sommer 2021 an der Seitenlinie gestanden ist. „Der Verein hat mich kontaktiert und gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, die Mannschaft zu trainieren. Es war für mich eine Ehre und ich freu mich , dass es geklappt hat“, sagt der neue Trainer.

Retzer Legende als neuer Co-Trainer

Roland Frey, eine Vereinslegende des SC Retz und auch lange selbst Kicker bei der Eintracht, wird dabei als neuer Co-Trainer fungieren. Frey ist schon seit Sommer 2016 bei der Eintracht. „Mit Roland habe ich einen Trainer, der die Mannschaft kennt, da er auch mit ihnen gespielt hat. Weiters ist er eine große Unterstützung vor allem im taktischen Bereich“, freut sich Pabst. Nettes Detail am Rande: Der Neo-Coach schlägt übrigens denselben Weg ein wie Vorgänger Narovec, der ja auch vor seinem Engagement bei der Eintracht in Pleissing war.

Wohin will Pabst mit seinen Pleissingern? „Ziel ist sicher, mit der Mannschaft um den Meistertitel mitzuspielen. Sie sind sehr motiviert und trainieren sehr stark. Ich habe auch letztes Jahr ein paar Spiele gesehen und bin der Meinung, dass sie es verdient hätten. Es macht als Trainer auch Spaß die Jungs zu motivieren. Denn ich habe selten so eine motivierte Mannschaft gesehen, die auch außerhalb vom Platz als Einheit und Gemeinschaft auftritt.“

