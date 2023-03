„Der Titel wäre ein Geschenk für den Papa“

Der abgelaufene Herbst war eine Achterbahn der Gefühle für den SV Manhartsberg. Der Höhepunkt der Herbstmeistertitel, Tiefpunkt war der überraschende Tod von Helmut Seidl, dem Sektionsleiter und „Mädchen für alles“ bei den Schrattenthalern. Dasselbe gilt für seinen Sohn Michael Seidl, der zudem noch von einer Verletzung geplagt war. Jetzt ist der 23-Jährige auf dem Weg zurück und nahm sich Zeit für die NÖN.

Wie geht’s Ihnen und euch nach den letzten Wochen und Monaten?Michael Seidl: Ja danke, was soll ich sagen, den Bedingungen entsprechend, aber es wird besser. Ich muss sagen, dass uns der Verein extrem viel geholfen hat, jederzeit ausgeholfen hat, wo Hilfe benötigt war, und auch eine riesige psychische Stütze war, speziell für mich. Ich habe richtig gemerkt, dass die Burschen wie eine zweite Familie für mich und den Papa waren.

Das alles passierte ausgerechnet vor dem Spitzenspiel gegen Eintracht Pulkautal, wie haben Sie das erlebt?Seidl: Ein Tag, nachdem bekannt wurde, dass er an der Hirnblutung sterben wird, haben wir gegen Eintracht daheim gespielt. Ich habe der Mannschaft davor natürlich nichts gesagt, damit die Jungs nicht abgelenkt werden und die drei Punkte mitnehmen. Und der Plan hat funktioniert. Aber nach dem Match hab‘ ich es sofort der Runde mitgeteilt. Alle waren sehr aufgelöst und emotional. Da und einige Tage später habe ich gemerkt, was er alles für uns und den Verein gemacht hat und wie sein Stellenwert bei allen war.

Wie schwer fällt es Ihnen noch auf das Training oder den Sportplatz zu gehen?Seidl: Um ehrlich zu sein, gar nicht, denn gerade alles, was den Fußball betrifft, motiviert mich mehr als dass es mich runterzieht. Das war die spezielle Verbindung, die wir hatten, und ich will es weiterhin für ihn machen.

Kommen wir zum Sportlichen: Ihr seid Herbstmeister. Was finden Sie, war euer bestes Spiel im Herbst?Seidl: Puh schwierig, emotional eindeutig Eintracht, auch wenn es spielerisch nicht perfekt war, muss man aber bei so einem Druck trotzdem gewinnen. Sonst hab‘ ich Hanfthal im Kopf, da es sehr spannend war und wir einen Rückstand in einen 4:3-Sieg drehen konnten. Ich kann mich aber noch erinnern, dass David (Kriz, Trainer Anm.) nicht zufrieden war mit der Leistung. Ich bin leider generell schlecht, mich an Spiele richtig erinnern zu können (lacht).

Euer Ziel wird demnach der Meistertitel und Aufstieg sein?Seidl: „Ja natürlich. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Es wird zwar noch harte Arbeit, aber es ist definitiv machbar. Gerade mit den bisher angeschlagenen Kickern, die zurückkommen – und den Neuzugängen –, haben wir eine super Grundlage auf höherem Niveau weiterzuspielen. Das gilt natürlich auch für die Reserve. Da ist es mein persönliches Ziel, weiter nach oben zu klettern, weniger Punkte liegen zu lassen und die Chancenauswertung deutlich zu verbessern.

Wie läuft die Vorbereitung momentan aus Ihrer Sicht?Seidl: Ich denke, gut, hab‘ zwar selbst noch keine Matches gesehen, aber von den Erzählungen und Ergebnissen glaub‘ ich, dass es stabil läuft. Die Trainings laufen auch gut und wir spulen ein super Programm ab.

Sie haben sich im Herbst das Innenband eingerissen. Wie laufen die Comeback-Pläne?Seidl: Sehr gut! Ich bin in der Physiotherapie bei Christoph Gurtner in sehr guten Händen. Ich bin jetzt schon locker am Mittrainieren und seit zirka sechs bis sieben Wochen im Muskelaufbau. Also das sollte sich bis zur Meisterschaft ausgehen.

Wie finden Sie generell die Meisterschaft heuer?Seidl: Gerade mit der Umstrukturierung der Klasse sehr interessant, neue Gegner sind immer gut, auch wenn der Fahrtweg lange ist. Aber allgemein find‘ ich es spannend und glaub‘ auch, dass es ein harter Kampf wird, um am Ende „on the top“ zu stehen.

Was passiert, wenn der SV Manhartsberg Meister wird?Seidl: „Ich glaube, einmal eine Woche feiern (lacht). Nein, ich weiß es ehrlich nicht. So weit will ich noch nicht denken. Lassen wir es einfach auf uns zukommen. Der Titel wäre ein Wahnsinnsgeschenk für den Papa. Das würde ich eh am liebsten nur für ihn machen. Das letzte Mal waren wir 1999 Meister und das ist ja mein Geburtsjahr, also wenn das kein gutes Omen ist! Also es wäre schon toll, einmal einen Meistertitel mitzuerleben. Nur alles Schritt für Schritt.

Keine Nachrichten aus 2. Klasse Pulkautal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden