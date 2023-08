Tolles Sportfest mit einem Wermutstropfen

Ein Highlight gab es am vergangenen Wochenende auf der Sportanlage des SV Manhartsberg zu sehen. Von Freitag bis Sonntag fanden die Sporttage in Schrattenthal statt. „Ja sicher, es wird ein anstrengendes Wochenende“, antwortete Sektionsleiter Thomas Warbinek im Vorfeld auf die Frage, ob die Vorfreude groß ist auf das Event und betont gleichzeitig auch: „Das sind sowohl die schönsten, als auch die anstrengenden drei Tage für uns.“ Begonnen hat das Sportfest mit dem Testspiel von Manhartsberg gegen die U23 von Retz. Dieses Spiel gewann die Kriz-Truppe mit 3:0. Unter anderem erzielte Jan Nespesny einen Doppelpack.

Kurz vor der Pause musste allerdings Matthias Marscheck verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Es war bei einem Foul, da hat Matthias einen Schlag auf das Knie bekommen“, erzählt Warbinek. „Schauen wir mal, wie schwer die Verletzung ist.“ Anschließend folgte die Kampfmannschaft von Retz gegen Wienerberg. Dort sahen die Zuschauer noch mehr Treffer, genauer gesagt acht an der Zahl. Die Retzer konnten sich am Ende mit 5:3 durchsetzen.

Am Samstag fand ein Kleinfeldturnier statt, wo anschließend die Band „Austrobockal“ die Zuschauer mit guter Musik verwöhnte. Mit einem Frühschoppen am Sonntag fanden die Sporttage ihren Abschluss. „Die Organisation teilt sich der Vorstand auf“, gibt uns der Sektionsleiter einen Einblick und betont dabei auch noch: „Egal ob Obmann, Sektionsleiter, welche Funktion man auch immer ausübt oder die Spieler. Alle packten mit an und haben für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Das macht mich stolz.“