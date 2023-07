Rettung musste auf den Pulkauer Sportplatz

Der SV Pulkau hat bereits früh in der Vorbereitung einen schwer verletzten Spieler zu beklagen. Youngster Jan Mayer zog sich beim Training ohne jegliche Fremdeinwirkung einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. „Wir waren alle total geschockt und er musste mit der Rettung abtransportiert werden“, sagt Obmann Robert Hahn betroffen.

Wie ist diese Verletzung überhaupt passiert? Co-Trainer Christopher Hölzl klärt auf: „Er bekam einen Pass, ist umgeknöchelt und das ganze Gewicht war dann am linken Fuß. Das hat nicht gut ausgesehen.“ Am Freitag wurde der 16-Jährige erfolgreich operiert, wird der Mannschaft aber monatelang fehlen. „Wir wünschen ihm alles Gute, er bekommt von uns volle Unterstützung“, sagt Hahn. Auch sonst ist es nicht langweilig bei den Pulkauern.

Spektakel pur beim SVP: 20 Tore in drei Tests

Sieben Treffer, dann acht und nun fünf. In den ersten drei Testspielen des SVP durften schon viele Tore bestaunt werden. Allerdings wurden alle drei Testspiele verloren – mit 1:6, 3:5 und 2:3. Dennoch fand man schon viel Positives, wie Hölzl erzählt: „Die Spiele waren sehr gut, auch wenn die Ergebnisse etwas anderes sagen. Die Gegner waren sehr stark und haben uns auch gefordert.“

Hahn ist ebenfalls glücklich mit der bisherigen Vorbereitung: „Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Gerhard (Anm.: Trainer Narovec) ist sehr kommunikativ. Du siehst, dass er ein Fachmann ist. Er redet viel mit den Spielern, zeigt die Fehler sofort auf und erklärt diese auf eine positive Art und Weise.“ Hölzl fügt hinzu: „Wir machen noch zu viele Eigenfehler, die vom Gegner sofort bestraft werden.“

Das nächste Testspiel des SV findet am Samstag in Drosendorf statt. „Das Teamgefüge wird von Woche zu Woche besser. Wenn die Mannschaft weiter Gas gibt, kann das eine gute Saison werden, auch wenn der Prozess, den Gerhard, der Vorstand und ich verfolgen, noch sicher einiges an Zeit braucht“, meint Hölzl.