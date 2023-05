Trainerwechsel in Pulkau

Beim SV Pulkau steht der erste Abgang im Sommer bereits fest. Klaus-Jürgen Spätauf wird nach dieser Saison nicht mehr als Spielertrainer bei den Pulkauern sein. „Wie es so oft im Sport ist. Wenn die Ergebnisse nicht passen, trennt man sich vom Trainer“, erklärt uns Obmann Robert Hahn, der aber auch betont: „Die Trennung erfolgte einvernehmlich und wir gehen im Guten auseinander.“

Das kann der scheidende Trainer Spätauf auch bestätigen: „Wir haben das im Einvernehmen freundschaftlich geklärt. Sie wollen neue Impulse, weil die Ergebnisse nicht gepasst haben.“ Im Sommer 2020 kam Spätauf damals von Poysdorf in die 2. Klasse Pulkautal. In diese Zeit fiel auch der Beginn von Corona, in der Saison 2021/22 wurde man Fünfter. Aktuell steht der SV auf dem neunten Rang. Zu wenig für die Ansprüche des Vereins.

„Klaus-Jürgen hatte keine einfachen drei Jahre mit Corona, verletzten Spielern und so weiter. Wir können ihm nicht viel vorwerfen, er ist ein guter Trainer. Wir erhoffen uns durch den Trainerwechsel einen neuen Schwung in der Mannschaft“, sagt Hahn. Ein Nachfolger steht auch bereits fest und es ist ein alter Bekannter. Gerhard Narovec, der Liga bestens bekannt aus der Zeit bei Pleissing und der Eintracht, wird ab Sommer an der Seitenlinie stehen. „Wir erwarten uns von Gerhard, dass er neuen Schwung in die Mannschaft und uns wieder in die Erfolgsspur bringt. Der SVP gehört in die Top-Fünf“, sagt Hahn.

Zukunft von Spätauf ist noch unklar

Spätauf hat Verständnis für die Entscheidung des Vereins: „Einerseits ist es schade, andererseits ist es auch verständlich und war halt von den Ergebnissen von beiden Seiten nicht das, was wir uns vorgestellt haben.“ Ist er offen für neue Angebote im Sommer? Darauf seine Antwort: „Mal schauen, ich habe gelernt nichts auszuschließen.“