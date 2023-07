Schmerzhafte Abgänge und neue Legionäre

Nach einer Saison mit Licht und Schatten stecken die vier Mistelbach-Klubs der Pulkautal-Klasse schon mitten in den Planungen für nächste Saison. Der Viertplatzierte der abgelaufenen Spielzeit, Fallbach, muss diese ohne seinem Topscorer machen: 18-Tore-Mann Dominik Silinger schließt sich Laa an. „Eigentlich hat er schon zugesagt, aber er ist dann doch gegangen“, so Sektionsleiter Leo Zechmeister, laut dem man sich mit Zugängen bereits in „finalen Gesprächen“ befindet. Zudem versucht Jung-Keeper Felix Madner nach sechs Kampfmannschafts-Einsätzen sein Glück bei Gebietsligist Hohenau. Zechmeister trauert auch diesem Abgang nach, wirft aber ein: „Wir haben trotzdem zwei gute Leute fürs Tor“.

Dringend einen Tormann benötigte Hanfthal nach dem Abgang von Florian Wiesmann in Richtung Wildendürnbach. Gefunden hat man diesen mit Marek Svejkar (18), der von Sokol Novosedly aus seiner tschechischen Heimat kommt. Mit im Gepäck hat er seinen um sechs Jahre älteren Bruder Jiri, der auf der Außenbahn spielt und von Sokol Tasovice kommt. Auch Wildendürnbach muss einen Spieler ziehen lassen: Abwehrtalent Bastian Bieder wechselt zu Erstklässler Poysdorf. „Wir hätten ihn gerne behalten, aber er will’s höher probieren. Er hat uns halt eigentlich zugesagt und sich dann anders entschieden“, so Trainer und Sektionsleiter Florian Gremliza, der sich noch nach Zugängen umsieht.

Gaubitsch holt Ex-Neudorf-Stürmer Marek Dite

Insgesamt acht neue Gesichter darf Gaubitsch-Trainer Wolfgang Berger beim Trainingsstart kommende Woche begrüßen. Ex-Neudorf-Stürmer Marek Dite kehrt mit 13 Saisontoren bei Sokol Tasovice nach Österreich zurück, aus Laa kommen Pavel Valent und Maximilian Zelger, die letzte Saison 13- bzw. 22-mal in der Gebietsliga am Feld standen. Eher für die Reserve gedacht sind Werner Harrer (Hanfthal) und Markus Kühnrich (Gnadendorf), zudem werden Mario Piswanger, Manuel Dorn und David Seiler aus der ehemaligen U15 nun ihre ersten Schritte im Erwachsenenfußball gehen.

Weiters werden auch die Verletzten Toni Rohrböck, Andreas Sauer, Patrik Strick und Bernhard Dorn nun wieder langsam ins Training einsteigen. „Die beiden Legionäre bleiben auch, also wir sind jetzt wesentlich breiter aufgestellt“, freute sich der Sportliche Leiter Rainer Petzina. Am 7. und 8. Juli steigt beim UFC zudem das Sportfest, am Freitag findet in dessen Rahmen ein Flutlicht-Kleinfeldturnier statt.