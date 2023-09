5:0-Sieg ohne Dite

Keine Gnade mit Hanfthal hatte Gaubitsch im Derby: Die Berger-Elf siegte eine Woche nach dem 5:0 in Pulkau mit dem gleichen Ergebnis. Der diesmal im Sturm aufgebotene Krystof Petrasek traf doppelt, Neuzugang Marek Dite, der bereits dreimal netzte, fehlte mit einer Rippenverletzung.

„Da müssen wir schauen, wie lange er fehlt. Aber wir sind jetzt variabel aufgestellt und haben viele Leute, die ein Tor schießen können“, so Trainer Wolfgang Berger. Dementsprechend selbstbewusst zeigt sich der Coach vor dem Spitzenspiel gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Leitzersdorfer: „Wenn wir wieder so spielen, können wir auch ohne Dite gewinnen.“ Ein Lichtblick für Berger war beim Derbysieg auch das Kampfmannschaftsdebüt des 2008 geborenen Mario Piswanger, der zuvor in der Reserve doppelt traf.

Hanfthal brachte von der Bank übrigens für eine Halbzeit den reaktivierten Johannes Öfferl. Nächste Woche folgt mit Wildendürnbach das nächste Derby für die Pechal-Elf.