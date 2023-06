Gaubitsch tut es wieder

Vor zwei Wochen ärgerte Gaubitsch den jetzigen Ersten Eintracht Pulkautal noch mit einem 1:1, jetzt sammelte man bei der Pabst-Elf Sympathiepunkte: Deren letzter Gegner Manhartsberg ist nach einem 1:2 gegen das Team von Wolfgang Berger nämlich nicht mehr im Titelrennen.

Der Coach selbst musste arbeiten und verpasste die Partie, unter der Aufsicht von Reserve-Trainer Patrick Hilmar begann man druckvoll und erzielte durch Manuel Nekam die rasche Führung. Da Manhartsberg mit einem Sieg an Hollabrunn vorbeigezogen wäre und den Titel somit aus eigener Kraft erreichen hätte können, warfen die Schrattenthaler beim Stand von 1:1 alles nach vorne und waren hinten für Konter anfällig, Petr Fojtik erzielte so in Minute 97 das 2:1 für Gaubitsch und stürzte die Gastgeber ins Tal der Tränen. „Es war eine super Leistung und auch die Manhartsberger haben sich gefragt, warum wir in der Tabelle so weit hinten sind. So eine Leistung hätten wir heuer öfters zeigen sollen“, zeigte sich Hilmar stolz.

Dass ausgerechnet Gaubitsch den Titelkampf noch einmal durcheinanderwirbelte, kommt nicht von ungefähr: Nur fünf Saisonniederlagen sind (gemeinsam mit Hollabrunn und Manhartsberg) der zweitbeste Wert der Liga. Im Frühjahr konnte neben dem ATSV nur Wildendürnbach die Berger-Elf schlagen.