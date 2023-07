Gegen die alte Liebe

Am vergangenen Dienstag unterlag Gaubitsch Bad Pirawarth in einem am ersten Blick unspektakulären Test mit 2:5. Eine ganz besondere Partie war es jedoch für Abwehrmann Patrick Zillinger, er traf mit dem UFC zum ersten Mal auf Bad Pirawarth – dem Verein, bei dem er 1997 mit dem Fußball begann und den er im Sommer des Vorjahres in Richtung Gaubitsch verließ. Trainer Wolfgang Berger sah einen guten Auftritt von Zillinger, hatte generell aber etwas an der Leistung seines Teams auszusetzen: „Wir haben viele individuelle Fehler gemacht und vorne haben wir viele Chancen liegen gelassen“. Bitter: Stürmer Marek Dite musste verletzt ausgetauscht werden.

Davon abgesehen ragte bei der Partie aber die Verbundenheit beider Teams heraus: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Wir waren letztes Jahr geschlossen am Oktoberfest in Bad Pirawarth und bei unserem Sportfest im Sommer waren auch einige von ihnen“, erzählte Berger. Der samstägige Test in Hauskirchen (3:3) war für den UFC-Coach dann schon versöhnlicher, auch wenn wieder gute Chancen vergeben wurden. „Offensiv sind wir schon dort, wo wir hin wollen, defensiv gibt's noch Aufholbedarf“, so der Gaubitsch-Trainer.