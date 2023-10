Tor beim Startelf-Comeback

Ausgerechnet nach zwei Niederlagen in Folge nahmen die Personalprobleme bei Gaubitsch zu: Petr Fojtik war gesperrt, Florian Uhl krank und Maximilian Zelger könnte sich schwerer am Knie verletzt haben – die MRT fand am Dienstag (nach Redaktionsschluss) statt. „Das hat Chancen für andere Spieler ergeben“, bilanzierte Trainer Wolfgang Berger.

Einer davon war Marc Wolf, der in den vorherigen Partien von der Bank kam und seinen ersten Startelfeinsatz seit Juni 2022 mit dem Tor zum 1:0 krönte. „In den ersten zehn Minuten dachte ich mir 'Hawedere', aber dann hat er sehr gut reingefunden und wirklich brav gespielt. Das ist schon ein Lichtblick, dass er wieder fit ist“, so Berger über den Flügel, der längere Zeit mit Knie- und Knorpelproblemen zu kämpfen hatte.

In Minute 84 bekam der Torschütze seinen wohlverdienten Abschiedsapplaus und wurde ausgetauscht. Beim 4:1-Erfolg kamen auch die 2008er-Jahrgänge Mario Piswanger und Manuel Dorn zu Kurzeinsätzen.