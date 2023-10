146 Minuten am Feld gestanden

189 Minuten standen die Akteure des Hamburger SV und des 1. FC Nürnberg im Finale um die deutsche Meisterschaft 1922 am Feld, ehe die Partie wegen einsetzender Dunkelheit abgebrochen wurde (es gab damals eine Art Golden Goal-Regel, Anm.). Nicht ganz so viele, aber immerhin 146 Minuten waren es für Hanfthals Spieler und Sektionsleiter Oliver Rogler am Freitag in Grabern.

Nachdem Rogler beim 0:15 in der Reserve mangels Ersatzspielern 90 Minuten am Feld stehen musste, verletzte sich in der „Ersten“ auch noch Spielertrainer Vaclav Pechal nach 16 Minuten an der Achillessehne und konnte nicht mehr weitermachen. Da Hanfthal mit genau 22 Spielern nach Grabern gefahren war, musste Rogler noch einmal für 56 Minuten in der Kampfmannschaft aufs Feld, ehe er für Roman Gugenberger ausgetauscht wurde. Gänzlich neu ist diese Erfahrung für Rogler nicht, bereits gegen Röschitz und Hollabrunn kam er auf über zwei Stunden Spielzeit. „Es geht eigentlich eh ganz gut, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Natürlich ist es zach, wenn du rein kommst und eh schon ziemlich erledigt bist, aber ich spiele, was ich kann und raunze nicht herum“, so Rogler.

An der schwachen Performance der Reserve (null Punkte und 6:77 Tore in zehn Partien, davon zweimal Nichtantreten) ändert das freilich nichts. „Wir haben eh genug Spieler, aber momentan sagen jede Woche zehn Leute ab. Wir wollen da schon eine Verstärkung im Winter“, kündigt der Funktionär an, sich breiter aufstellen zu wollen.