Hanfthal unterschrieb den Spielbericht nicht

Die Partie in Hollabrunn wurde für Hanfthal wie erwartet zur schweren Aufgabe. Das Team des fehlenden Spielertrainers Vaclav Pechal wehrte sich nach Möglichkeiten und bot dem Titelkandidaten einen harten Kampf. Erst in Minute 85 erzielten die Gäste das 2:1, wobei dem Treffer zumindest laut UFC-Sektionsleiter Oliver Rogler eine Abseitsstellung vorausging. Der Unparteiische Hasan Sulejmanovic war auch ein Mitgrund dafür, dass bei Hanfthal nach Abpfiff die Nerven blank lagen. „Er hat alle Kleinigkeiten gegen uns gepfiffen“, so Rogler.

Der Funktionär zählte – vom 2:1 abgesehen – zahlreiche vermeintliche Fehlentscheidungen auf: einen nicht gegebenen Elfmeter, einen Abseitspfiff, als Miroslav Styks frei aufs Tor lief, nicht geahndete Tätlichkeiten gegen Manuel Sieber und Alexander Piswanger und eine harte Gelb-Rote Karte gegen Sieber. „Wir hätten uns den Punkt verdient gehabt, aber mit den Umständen war nicht mehr drinnen“, so Rogler.

„Kann mir nicht vorstellen, dass es 0:3 gewertet wird“

Die Partie könnte aber noch ein Nachspiel nach sich ziehen, Rogler verweigerte nämlich die Unterschrift unter den Spielbericht. Der Funktionär erklärte: „Der gesperrte Hollabrunn-Trainer Christian Rauchhofer ist auf der Bank gesessen und der Schiedsrichter wollte das nicht in den Bericht schreiben, weil er meinte, dass es ihn nichts angeht.“ Nach Rücksprache mit den Spielern und dem Obmann gab man eine Stellungnahme ab, deren Erfolg laut Rogler wohl begrenzt sein wird: „Ich kann mir nicht vorstellen dass die Partie 0:3 gewertet wird, aber wir wollten es machen, auch wenn wir vielleicht eine Strafe kriegen.“

Hollabrunns Sektionsleiter Gerhard Köck hat eine simple Frage auf die Antwort, warum der gelb-rot-gesperrte ATSV-Coach Rauchhofer sich auf die Trainerbank setzen durfte: „Christian hat sich als einer von vier Offiziellen auf die Auswechselbank gesetzt und das Coaching über die volle Spiellänge unterlassen. Die Rolle des Trainers hat wiederum Thomas Annerer übernommen, das wurde uns so auch offiziell bewilligt.“ Köck versteht aber, warum diese Aktion für Unmut bei den Hanfthalern sorgt: „Ehrlich gesagt habe ich auch nicht verstanden, warum sich der Trainer unter dem Deckmantel Offizieller auf die Trainerbank setzen darf.“