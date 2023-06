Der Top-Stürmer wechselt ins Wirtshaus

Auf den ersten Blick mutet es rätselhaft an: Johannes Öfferl, Hanfthals bester Stürmer mit 16 Saisontoren, mit 27 Jahren noch dazu im besten Fußballeralter, beendet seine Karriere.

Der Grund dafür ist nicht alltäglich: „Ich übernehme das Gasthaus von meinen Eltern (Öfferl in Wenzersdorf, Anm.), weil der Vater in Pension geht. Ich hab dem Verein schon im Herbst gesagt, dass ich mich für die Familie und gegen das Sportliche entscheide“, lachte Öfferl. Warum er trotz seiner vielen Tore in den letzten Jahren dem UFC treu blieb? „Die Kameradschaft in Hanfthal ist schon besonders, die Spieler machen auch privat viel miteinander. Ich hatte auch Angebote aus der ersten Klasse, aber ich hab mich dann entschieden, bei meinen Freunden zu bleiben“.

Als Karrierehighlight bezeichnete Öfferl sowohl das 3:2 gegen Wetzelsdorf 2018 nach 0:2-Rückstand, wo er alle drei Tore erzielte, als auch den Strafstoß-Treffer am Samstag gegen Fallbach. „So weit war der Elfmeterpunkt noch nie vom Tor weg, das war schon sehr wichtig für mich“, zeigte Öfferl Nerven – und das wohlgemerkt beim Stand von 1:6 in Minute 88. Zumindest ein Comeback in der Reserve kann er sich vorstellen.

Auch die Konkurrenz verabschiedete Spieler

Mit Öfferl verabschiedet wurden Philipp Stoiber, der nun wirklich seine Karriere beenden will und Keeper Florian Wiesmann, der nach sieben Jahren in Hanfthal zu Wildendürnbach wechseln wird. „Flo ist von dort und lässt bei ihnen die Karriere ausklingen“, so Rogler. Auch Gegner Fallbach konnte beim klaren 7:2-Erfolg einen Spieler verabschieden: Josef Niessler wechselt nach Wilfersdorf. „Es ist sich mit der Arbeit nicht mehr so bei ihm ausgegangen und Wilfersdorf ist sein Heimatverein“, erklärte Trainer Peter Schütt.

Eine weitere Verabschiedung gab es in Gaubitsch: Kapitän Manuel Spacek hängt die Schuhe an den Nagel und stand beim 5:2 gegen Pulkau zum vorerst letzten Mal am Platz. „Schauen wir, ob er reaktiviert wird“, lachte Trainer Wolfgang Berger, der weiter ausführte: „Er ist schon in die Jahre gekommen und wird dem Verein als Funktionär erhalten bleiben. Wir danken ihm für die langjährige Leistungen“.