Erster Derbysieg seit sechs Jahren

Mit jeweils drei Punkten aus fünf Spielen starteten sowohl Hanfthal als auch Wildendürnbach schlecht in die Saison. Das direkte Duell der beiden Mistelbach-Klubs zog offiziell nur 50 Zuschauer an, diese sahen aber ein frühes 1:0 für die Heimischen durch Jaroslav Podola. Mehr Tore sollten in der chancenarmen Partie tatsächlich nicht mehr fallen, Hanfthal feierte den zweiten Saisonsieg – und schickte die Nachbarn noch tiefer in den Tabellenkeller.

„Es war bis zum Schluss eine Zitterpartie, aber wir waren vielleicht die Mannschaft, die den Sieg ein bisschen mehr wollte“, war Hanfthal-Sektionsleiter Oliver Rogler nach dem Spiel erleichtert. Es war der erste Sieg im direkten Duell für Hanfthal seit 2017, als Lukas Vrabel in Minute 90 das einzige Tor des Spiels erzielte. Seitdem gab es in neun direkten Duellen sieben Wildendürnbacher Siege und zwei Unentschieden.

Hanfthal spielte mit dem „letzten Aufgebot“

Dabei spielte Hanfthal laut Rogler mit dem „letzten Aufgebot“. Alexander Piswanger, Patrick Sieber, Alexander Zahlner, Jiri Svejkar, Patrick Wiener und Johannes Pfennigbauer fehlten. Bruder Sebastian spielte erst die zweite Partie nach seinem Wadenbeinbruch, Lukas Vrabel quälte sich mit Rückenschmerzen durch die Partie. So kam etwa der junge Roman Gugenberger zu seinem Startelfdebüt. Auf der Ersatzbank saßen wiederum Felix Koudela (15), Christian Wieser, dessen letzter Einsatz vorm Pulkau-Match 2016 war, Jürgen Straka, der erst von einer Verletzung zurückkam – und Ex-Kapitän Philipp Stoiber, der nach seinem Karriereende im Sommer zum ersten Mal wieder aushalf.

Kommende Woche geht es für Wildendürnbach gleich mit dem nächsten Derby gegen Fallbach weiter. Die Schütt-Elf verlor in einer chancenarmen Partie gegen Nappersdorf mit 0:1, wobei Jan Krejci für Kritik Gelb-Rot sah. Somit ist der Legionär nächste Woche gesperrt. Einen bitteren Abend gab es am Freitag für Gaubitsch, im Topspiel gegen Leitzersdorf vor über 200 Zuschauern verlor das Team von Wolfgang Berger trotz Chancenplus mit 0:2 – obwohl man den Gegner dem Coach zufolge „über 70 Minuten hinten reingedrängt“ habe.