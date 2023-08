Nach 0:15 in der Reserve: Not-Goalie spielte zu null

Wie erwartet hingen die Trauben für Hanfthal beim Auftaktspiel in Hollabrunn extrem hoch. Fast die gesamte Abwehr fehlte dem Team von Vaclav Pechal, auch der Spielertrainer selbst musste mit Achillessehnenproblemen raus. Und der Gegner selbst war für Sektionsleiter Oliver Rogler noch stärker als in der Vorsaison: „Sie waren da schon sehr gut und haben jetzt noch zwei, drei Neue. Und unsere Leistung war auch gar nicht gut. Sie waren einfach eine Klasse stärker“.

So nahm das Debakel seinen Lauf und ein Elfmeter nach Foul von Neuzugang Dominik Siml eröffnete das Torfestival des Titelkandidaten. Bis zur Pause sollte es 5:1 stehen, nach einer Stunde 8:1. Und dann verletzte sich auch noch der neue Goalie, Marek Svejkar, bei einem Zusammenstoß mit einem gegnerischen Stürmer.

Schmids persönliches Ergebnis: 1:0 für Hanfthal

So musste Samuel Schmid, der eigentlich gar kein Torhüter ist und bisher nur zu drei kurzen Kampfmannschaftseinsätzen 2018 und 2019 am Feld kam, in den Kasten. Die Reserve-Partie verlor Hanfthal zuvor mit 15:0 (!) und nun drohte bei einer halben Stunde Restspielzeit die nächste zweistellige Niederlage für den Not-Goalie. Allerdings blieb Schmid tatsächlich ohne Gegentor und konnte sogar noch den Treffer durch Jiri Svejkar zum 8:2 am Feld miterleben. Schmids „persönlicher“ Endstand der Kampfmannschaft lautete also 1:0 für Hanfthal, auch Rogler lobte den Aushilfs-Keeper: „Er hatte wenig zu tun, aber hat das ganz gut gemacht. Anfangs war er recht nervös, aber er hat dann auch ein bisschen Selbstvertrauen gekriegt und den einen oder anderen Schuss wirklich gut abgewehrt“.

Wird Schmid nächste Woche gegen die SG Röschitz/Sitzendorf sogar in der Startelf stehen? Rogler geht davon nicht aus: „Der Marek meinte selber 'Es muss nächste Woche gehen'. Er hatte davor schon Knöchelprobleme, aber wir gehen schon davon aus, dass er sich nicht schwerer verletzt hat“. Nach dem Dienstags-Training (nach Redaktionsschluss, Anm.) wisse man mehr, vermutet der Funktionär.