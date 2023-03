Schleife gegen E-Bike getauscht

Nach dem enttäuschenden Herbst, den Hanfthal als Elfter beendete, ging Kapitän Philipp Stoiber von Bord. Nachgedacht hat er übers Karriereende schon länger, beschleunigt wurde die Entscheidung von einer schweren Verletzung: „Ursprünglich wollte ich im Sommer aufhören, aber ich hatte Rückenschmerzen und der Arzt hat mir einen Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Er meinte, dass es besser wäre, gleich aufzuhören. Die letzten Partien hab ich mich noch irgendwie drüber geplagt“, so der Defensivmann, dem die Entscheidung schwerfiel.

Vereinstreue war Stoiber wichtig – er schnürte nur für Kleinhadersdorf, Hanfthal und Mistelbach die Schuhe. Für die Bezirkshauptstädter kam er auch zu sporadischen Einsätzen in der 1. Landesliga, als Karrierehighlight bezeichnet er dennoch eine andere Zeit: „Als der Rogler Franz Trainer in Hanfthal war, waren wir eine sehr eingeschworene Truppe und hatten viel Erfolg.“

Und was macht den UFC Hanfthal so besonders? „Das Vereinsleben passt einfach. Wir spielen nie um den Titel mit, aber sitzen oft lange nach dem Training zusammen.“ Zudem sah Stoiber den Fußball als Ausgleich zu seinem Beruf, er ist selbstständig und besitzt eine Bäckerei am Laaer Hauptplatz: „Da hab ich 35 Mitarbeiter und viel Verantwortung. Beim Fußball kommst du da raus und kannst auch mal ein bisschen die Birne ausschalten (lacht).“ Die freigewordene Zeit will er, sobald es der Körper zulässt, mit seinem neuen E-Bike verbringen. „Da werde ich dann im Gelände herumfahren. Ansonsten bin ich momentan viel Wandern und vom Beruf her wird mir eh auch nicht fad.“

Vom Verein will er zunächst Abstand gewinnen: „Ein, zwei Jahre will ich außer Zuschauen nichts machen, aber später will ich dem Klub schon etwas zurückgeben, vielleicht helfe ich dem Trainer oder gehe in den Vorstand.“ Eine Rückkehr auf den Platz schließt Stoiber aus, sofern in der Reserve nicht Not am Mann ist.