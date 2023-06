Gremliza bleibt Trainer, der Torhüter hört auf

Es war eine turbulente Saison für den UFC Wildendürnbach. Vergangenes Jahr noch Vizemeister der 2. Klasse Weinviertel Nord, landete man heuer in der Pulkautal-Staffel lediglich auf Rang acht, nach der ersten Frühjahrsrunde (0:4 in Fallbach) trennte man sich von Trainer Klaus Oberndorfer.

Die restliche Saison machte Sektionsleiter Florian Gremliza fertig, der auch kommende Saison auf der Bank sitzen wird. „Der Vorstand hat sich für eine interne Lösung entschieden und wir haben gesagt, dass wir es so probieren. Es haben sich auch einige Spieler für mich stark gemacht“, meinte Gremliza. Trotz der durchschnittlichen Punkteausbeute im Frühjahr (14), die genau jener aus dem Herbst entspricht, sah Gremliza einige Fortschritte: „Die letzten zwei Monate haben gut funktioniert und wir haben eine gute Stimmung im Team. Bis auf Hollabrunn waren wir in keinem Spiel schlechter.“

Florian Wiesmann kommt als neuer Keeper

Wirklich neu aufgestellt hat sich Wildendürnbach auf der Tormannposition, schließlich kommt der Neuruppersdorfer Florian Wiesmann – für Gremliza „quasi ein Eigener“ – von Ligakonkurrent Hanfthal. Der Hintergrund: Tobias Madner, der schon fast das ganze Frühjahr verpasste, beendet mit nur 25 Jahren vorerst seine Karriere. „Er hat große Probleme mit dem Knie und einen Knorpelschaden. Wir wollen nichts riskieren, falls sich der Schodl Dominik verletzt und haben deswegen den Flo geholt“, so Gremliza. Wer geht als Einser in den Herbst? „Ich sage niemandem, dass er es fix ist. Der 'Wiesl' hat Vorteile, aber der Dominik kann auch aufzeigen“, so Gremliza.