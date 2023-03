Ohne Schütz in ein Debakel gelaufen

Fallbach gegen Wildendürnbach – das ließ viele ein enges Duell erwarten. Doch daraus wurde nichts, die Heimischen ließen die Gäste nie ins Spiel kommen und siegten 4:0. Der junge Fallbach-Keeper Felix Madner, der in seiner zweiten Kampfmannschaftspartie Martin Steingassner (verletzt) ersetzte, war nie gefordert, ein nicht gegebener Elfer und einmal Alu waren aus Wildendürnbacher das Höchste der Gefühle. Auch der siegreiche USC-Coach Peter Schütt gestand: „Ich hätte gedacht, dass es enger wird.“

Sein Gegenüber Klaus Oberndorfer war von der Einstellung mancher Spieler schockiert: „So kann ich kein Derby gewinnen.“ Neben Florian Schuckert (Sperre) und Michael Madner (verletzt) fehlte auch Manuel Schütz (Reserve), Andreas Graf kam von der Bank. Wie Oberndorfer bestätigte, waren Schütz und Graf in der Vorbereitung kaum am Platz. Während dies bei Graf berufliche Gründe hatte, war der Coach bei Schütz überfragt: „Letzten Dienstag war er das erste Mal am Training, wir haben noch nicht miteinander gesprochen.“ Die Tür stehe offen.

Sektionsleiter Florian Gremliza empfand den Auftritt in Fallbach „nicht so schlimm, aber in Summe war’s zu wenig“. Er bestätigte, dass Schütz im Winter ein Angebot aus Unterstinkenbrunn hatte und der Verein keine Freigabe erteilte, die mangelnde Trainingsbeteiligung habe aber damit nichts zu tun. „Er war angeschlagen, zwei Wochen im Urlaub und berufsbedingt hat er nicht immer Zeit“, so der Funktionär, der davon ausgeht, dass Schütz nun regelmäßig kommt.

Schütz: „Motivation und Spaß haben gefehlt“

Schütz selbst klärte auf: „Mir haben in den letzten Monaten die Motivation und der Spaß gefehlt.“ Der geplatzte Wechsel sei kein Mitgrund dafür. „In der Reserve mit den Freunden zu spielen hat wieder Spaß gemacht“, so Schütz. Ob er bald wieder Kampfmannschaft spielen wird? „Eher nicht. Zunächst will ich wieder langsam reinkommen, ich hab seit November nichts mehr gemacht.“

Kommende Woche geht es gegen Hanfthal, Oberndorfer zufolge muss die Mannschaft „ein anderes Gesicht zeigen“.