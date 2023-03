Paukenschlag: Oberndorfer ist weg

„Auf uns kommen schwierige Wochen zu“, befürchtete Wildendürnbach-Coach Klaus Oberndorfer noch nach der 0:4-Klatsche in Fallbach. Am Mittwoch trennte sich der Klub dann vom Trainer, der erst im Sommer kam. Völlig überraschend ist die Entscheidung trotz einer guten Wintervorbereitung nicht, wie auch Oberndorfer selbst feststellte: „Wir wollten um den Aufstieg spielen und dieses Ziel haben wir verfehlt. Das Ergebnis gegen Fallbach war das I-Tüpfelchen, aber ich glaube auch, dass einige Spieler mit mir unzufrieden waren“. Der Vizemeister der Vorsaison (in der 2. Klasse Weinviertel Nord) ist aktuell nur Siebter.

Dem Coach zufolge verliefen die letzten Wochen dementsprechend etwas unruhig, auch er war mit den Leistungen einiger Akteure nicht zufrieden: „Bei einigen Spielern habe ich den Ehrgeiz vermisst um wirklich vorne mitzuspielen. Am Ende dürfte von allem ein bisschen was mitgespielt haben und wenn es nicht funktioniert, wird der Trainer entlassen“. Oberndorfer betonte, dass die Trennung im Guten erfolgte, er wünscht dem Verein alles Gute. Selbst macht er sich trotz Vereinslosigkeit keinen Stress: „Ich werde die freie Zeit genießen und wenn nötig auch ein bisschen von draußen zuschauen, ich muss mich nicht unbedingt gleich ins nächste Abenteuer stürzen“.

Gremliza: „Wird sicher keine Hauruck-Aktion geben“

Am Samstag gegen Hanfthal wird Sektionsleiter Florian Gremliza auf der Bank sitzen, der für die Trennung von Oberndorfer „verschiedene Gründe“ angibt. „Wir sind zu dem Schluss gekommen dass wir eine Steigerung in den nächsten Wochen nicht für wahrscheinlich halten. Wir sind im Guten auseinandergegangen“. Näher wollte sich Gremliza nicht äußern, aber er bestätigte, dass Oberndorfers Verhältnis zu Teilen der Mannschaft nicht mehr ideal gewesen sei.

Wie lange Gremliza Interimscoach bleibt? „Da ist alles möglich, es wird sicher keine Hauruck-Aktion geben. Wir schauen uns einmal um, vielleicht werden es drei Partien, vielleicht mach ich's auch bis Saisonende“. Wichtig sei für ihn, dass die Spieler motiviert sind, zudem wolle er vermehrt auf die Jungen setzen. Ein Sieg im Bezirksduell wäre ein guter Zeitpunkt für den Turnaround.