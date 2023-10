Urgestein Eder holte den Sieg

NÖN: Gratulation zur Wahl zum Spieler der Saison 2022/23. War es Ihre erste Auszeichnung? Und wer hat für Sie gevotet?

Patrick Eder: Es war meine erste Auszeichnung, das hat sich davor noch nicht ergeben. Ich denke dass die ganzen Leute vom Verein für mich gevotet haben, das hoffe ich zumindest (lacht).

In der vergangenen und der aktuellen Saison gab es bisher Licht und Schatten für Ihr Team – wie würde Ihre Kurzanalyse ausfallen?

Eder: Der verpasste Aufstieg 2021/22 (in der Relegation gegen Zellerndorf, Anm.) war ein Knackpunkt fürs gesamte Team und natürlich auch für mich. Ich glaube, dass uns das immer noch ein bisschen in den Köpfen hängt. Da können wir uns nur gemeinsam rausziehen.

Wildendürnbach hat neben einigen Routiniers wie Ihnen viele junge Spieler im Kader. Wie würden Sie das Gefüge im Team beschreiben?

Eder: Grundsätzlich ist es ganz gut, ich halte auch viel auf die Jungen. Ich finde es super, dass die sich so reinhauen, von ihnen hängt ja auch die ganze Zukunft des Vereins ab. Am Training hat die Stimmung natürlich schon gelitten, wenn du ein paar Mal in Folge verlierst, aber sonst ist sie ganz gut.

Seit 1997 haben Sie nur bei Wildendürnbach gespielt. Gab es auch Angebote beziehungsweise den Wunsch, weiter oben zu spielen?

Eder: Ich bin seit ich klein war beim Verein und für mich hat es immer nur Blau-Weiß gegeben. Es gab nie wirklich Anfragen, aber ich würde auch nicht weggehen wollen.

Sie sind mittlerweile schon 35 Jahre alt. Wie lange planen Sie noch zu spielen? Gibt es irgendwelche Ziele, die Sie in Ihrer Karriere noch erreichen wollen?

Eder: Ich würde gern nochmal Meister werden, wir waren jetzt dreimal Vize (2014/15, 2015/16, 2021/22, Anm.). Leider haben wir es da nie geschafft. Ich plane nicht mehr so weit im Voraus, zumindest diese Saison spiele ich fertig, weil mitten in der Meisterschaft hört man nicht auf. Danach lass ich mich überraschen (lacht).