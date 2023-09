Die Routiniers als Goalgetter, der Tormann als Stürmer

In der brütenden Samstagshitze in Hagendorf blieben bei Fallbach die Routiniers besonders cool. Beim 5:0-Kantersieg gegen Grabern traf Georg Schild (38) doppelt, Manuel Prokesch (39) sogar dreifach.

Es war der erste Hattrick für den Routinier seit 2016, als er beim 8:0 gegen Hadres ebenfalls einen Triplepack erzielte. „Beide sind körperlich top in Schuss und auch im Kopf sind sie noch junge Burschen. Ich kann seit fünf Jahren immer auf sie zählen“, freute sich Trainer Peter Schütt. Prokesch wurde in Minute 88 unter tosendem Applaus ausgetauscht, für ihn kam Martin Steingassner, eigentlich Tormann, in die Partie.

Der Goalie laboriert allerdings schon länger an einer Daumenverletzung und läuft daher derzeit am Feld auf. „Im Tor kann er momentan nicht spielen, aber er ist kein schlechter Kicker. Er wird keine langfristige Option am Feld sein, aber momentan passt's“, so Schütt. Für Steingassner war es der erste Kampfmannschafts-Einsatz in der laufenden Saison, in der Reserve stand er schon dreimal am Feld. Da der Daumen weiterhin angeschwollen ist, dürfte er nicht so schnell ins Tor zurückkehren.