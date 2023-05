Fallbach kann nur mehr den Meister machen

Nichts wurde aus dem ersehnten Titel-Showdown gegen die Eintracht Pulkautal am kommenden Samstag. Der Erste kommt zwar trotzdem nach Hagendorf, zwei Runden vor dem Ende ist die Fallbacher Titelchance bei sechs Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter aber nur mehr von theoretischer Natur, zumal Hollabrunn und Manhartsberg ja auch noch mitmischen.

Gegen Nappersdorf erlitt man mit einem 3:5 die erste Frühjahrsniederlage, besonders bitter ist, dass man trotz 2:1-Pausenführung in Minute 48 3:2 zurück lag. „Sie hatten uns dann dort, wo sie uns wollten, nämlich dass wir uns öffnen und sie auf Konter spielen“, meinte Trainer Peter Schütt. Sein Team fand Chancen aufs 3:3 vor, kassierte aber später das 2:4 und verlor schließlich. „Das sind Partien auf Augenhöhe, da ist entscheidend, wer weniger Fehler macht und sich mehr zutraut, und wir haben leider die Fehler gemacht“, haderte Schütt. Aus dem erhofften Endspiel wurde also nichts. Dass die Konkurrenz dem USC die Daumen drücken wird, war dem Coach am Sonntag noch relativ egal: „Ich muss mich darauf erst einstellen. Entscheidend ist für mich, was wir auf den Platz bringen“.

Gaubitsch greift in den Titelkampf ein

Dafür greift nun Gaubitsch in den Titelkampf ein. Seit dem 0:2 in Hollabrunn ist man in der Fremde ungeschlagen, das änderte sich auch am Sonntag in Pfaffendorf nicht: Bei der Eintracht Pulkautal holte das Team von Wolfgang Berger ein nicht unverdientes 1:1. Das Tor fiel dabei höchst kurios, da dem von der Sonne geblendeten Eintracht-Keeper Jörg Schaludek der Ball von der Latte auf den Rücken und von dort ins Tor fiel.

Die für Gaubitsch spielfreie nächste Woche kommt dem Team angesichts vieler Ausfälle gelegen, danach will man mit Manhartsberg dem nächsten Titelkandidaten ein Bein stellen. „Wir wollen jedes Match so gut wie möglich bestreiten, vielleicht können wir nach der Eintracht auch Manhartsberg aus dem Tritt bringen. Wir haben nichts zu verlieren“, so Berger. Die Meister(vor)entscheidung könnte also durchaus auf Mistelbacher Boden fallen.