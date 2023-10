Fallbach und Legionär gehen getrennte Wege

Nur beim 1:0-Sieg in Manhartsberg trug Jakub Petr (33) das Trikot des USC Fallbach. In allen anderen Spielen glänzte der im Sommer geholte Tscheche, der 2019 noch für Wieselburg in der 2. Landesliga spielte und weiters über 200 Erstligapartien bestritt, durch Abwesenheit. Wie Coach Peter Schütt bekanntgab, wird der Legionär nun nicht mehr für die Blau-Gelben auflaufen.

„Er ist ein sehr guter Kicker, aber nicht fit. Er hätte nicht den Unterschied bewirken können, für den du so einen Spieler holst“, so der Trainer. In Wildendürnbach fehlte noch dazu der gesperrte Innenverteidiger Jan Krejci, Offensivmann Tomas Prokes saß angeschlagen auf der Bank. Dass man ohne Legionäre und mit sechs Spielern, die 2003 oder später geboren sind, startete, imponierte dem Coach. Schütts Erwartungshaltung ist eine andere als letzte Saison: „Durch die Abgänge war die Transferphase schwierig. Wir wollen jetzt noch mehr den Jungen ein Fenster öffnen.“