Der Trainer ist jetzt ein Jahr ungeschlagen

Die Leitzersdorfer konnten sich am vergangenen Freitag auswärts mit 2:0 gegen Gaubitsch durchsetzen. Nach sechs Spieltagen stehen die Leitzersdorfer somit weiterhin ungeschlagen mit 16 Punkten auf Tabellenrang zwei, nur zwei Punkte hinter dem ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Nappersdorf.

Der Matchplan von Haselmayr griff

Für USV-Coach Martin Haselmayr war der Auwärtssieg äußerst wichtig: „Das ist sicherlich eine der Schlüsselpartien der Hinrunde gewesen. Wir wussten, dass die Gaubitscher äußerst offensiv- und pressingstark sind. Als Matchplan haben wir uns vorgenommen, den Gaubitschern den Zugriff aufs Spiel zu verwehren und selbst mit hohen Diagonalbällen gefährlich zu werden. Im Großen und Ganzen hat das gut funktioniert.“

Mit diesem Sieg konnte Haselmayr zudem auch einen individuellen Trainererfolg feiern: „Durch den neuesten Sieg bin ich nun seit etwa einem Jahr als Coach ungeschlagen, was natürlich größtenteils der vergangenen (Meister-) Saison mit Leobendorf zu verdanken ist. Das zeigt mir, dass ich als Trainer wohl nicht allzu schlechte Arbeit leiste.“

Knöchelbruch war ein großer Wermutstropfen

Doch nicht nur positive Neuigkeiten gab es in der vergangenen Woche beim USV: Mittelfeldmann Nils Reiterer verletzte sich gegen Gaubitsch schwer und wird seinem Heimatverein in der Hinrunde wohl nicht mehr zur Verfügung schwer.

„Nils hat sich in der Schlussphase den Außenknöchel am linken Bein gebrochen. Das ist natürlich sehr bitter für uns, wir haben ja auch keinen Riesenkader. Jedere weitere Ausfall könnte uns sehr weh tun“, so Haselmayr.