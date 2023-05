Obmann gab Comeback nach zweieinhalb Jahren

Nach drei Spielen ohne Sieg konnte der USV Nappersdorf endlich wieder einen Sieg einfahren. Zwei Tore in der Schlussphase machten es möglich, dass aus einem 0:1-Rückstand gegen Guntersdorf noch ein Sieg wurde.

Dabei musste bei Nappersdorf einiges umgebaut werden aufgrund der Sperren aus der Hollabrunn-Partie (Anm.: die NÖN berichtete). Unter anderem gab es deswegen ein Comeback, das wohl niemand vorhersah: Obmann Bernhard Karollus feierte nach zweieinhalb Jahren seine Rückkehr in die Kampfmannschaft. Das letzte Spiel in der Ersten bestritt er am 11. September 2020 damals gegen Zellerndorf (Anm.: Endstand 2:5). Dort musste Karollus nach fünf Minuten ausgewechselt werden, da er sich so schwer verletzte, dass er seine Karriere praktisch beendete. Nun lief der Obmann wieder in der Ersten auf. Einige Male half er allerdings auch schon in der Reserve aus. „Wir hatten so viele Ausfälle, da blieb mir nichts anders übrig“, erklärte Karollus. Er wurde als Stürmer aufgeboten, Tor gelang ihm bei seiner Rückkehr aber keines. Dennoch war er zufrieden: „Wir haben in den letzten Spielen öfters untereinander gehadert. In diesem Spiel sind wir wieder als Einheit aufgetreten und die drei Punkte sind auch das einzige, was zählt.“

Nach dem Schlusspfiff fünf Minuten hingelegt

Der Obmann spielte über die volle Distanz. Dementsprechend fertig war Karollus nach dem Match: „Ich habe mich nach dem Schlusspfiff fünf Minuten einmal hingelegt. Das war notwendig nach so langer Pause.“

In Guntersdorf war „Seki“ Markus Huber sauer: „Eine 1:0-Führung durch individuelle Fehler herzuschenken darf einfach nicht passieren.“ -df-