Schwierige Gegnersuche

Im Gegensatz zu den restlichen Ligen im Weinviertel startet die 2. Klasse Pulkautal mit ihren zwölf Klubs erst am 18. August in die Meisterschaft. Dementsprechend wurde es für die Bezirksklubs zur Herausforderung, Gegner für die Generalprobe zu finden.

Aus diesem Quartett hatte nur Wildendürnbach bereits vergangene Woche einen Gegner gefunden. In der 15 Teams umfassenden 1. Klasse Nordwest ist Asparn/Zaya als einziges Team am Wochenende spielfrei, nun testet man am Freitag gegen die Gremliza-Elf. Dieser schwamm schon am Samstag der Test gegen Zistersdorf davon.

Gaubitsch holt sich den Feinschliff ebenfalls am Freitag, das Team von Wolfgang Berger testet gegen die Obritzer U17 – die Kampfmannschaft schlug man im Juli mit 4:3. „In den letzten zwei Wochen hätten wir noch vier Partien spielen können. Obritz wollte unbedingt gegen uns antreten“, so Berger. Auch seine Mannschaft konnte am Wochenende gegen Kreuttal nicht spielen, die Partie wurde am Montag (nach Redaktionsschluss) nachgetragen.

Apropos Obritz/Hadres: Hanfthal schlug die Spielgemeinschaft am Wochenende mit 4:3, für Sektionsleiter Oliver Rogler war es das „erste Match, das teilweise ganz gut war“. Für den letzten Test geht es nach Tschechien, am Donnerstag testet man in Hrusovany.

Fallbach verlor 0:4 gegen Stronsdorf und war am Wochenende auf der Suche, am Montag konnte Trainer Peter Schütt aber aufatmen: Am Freitag testet man auswärts beim Gebietsligisten Neusiedl/Zaya.