Erfolgserlebnis nach Trainerwechsel

Wildendürnbach - Hanfthal 4:1. Nach dem 0:4 in Fallbach und der Trennung von Trainer Klaus Oberndorfer traf Wildendürnbach auf den Bezirkskonkurrenten Hanfthal. Sektionsleiter und Interimstrainer Florian Gremliza hoffte auf einen Turnaround, sah aber keinen guten ersten Durchgang seines Teams: „Da hatten wir keinen Zugriff aufs Spiel und waren zu weit vom Gegner weg“. Hanfthal hielt mit, ging aber nach neun Minuten dennoch in Rückstand, nach einer Freistoßflanke köpfte Jakub Lidmila die Gastgeber in Führung. Unmittelbar nach Anpfiff kam die Pechal-Elf aber zu einem Abschluss und Jaroslav Podola staubte zum 1:1 ab. Bis zur Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, wobei Hanfthal-Sektionsleiter Oliver Rogler ein leichtes Chancenplus für den Gegner sah.

Nach Wiederanpfiff ging Wildendürnbach aber rasch in Führung, nach Hradil-Assist traf Elias Krebs in seiner erst vierten Kampfmannschaftspartie zum 2:1. Die Gäste fanden durch Miroslav Styks, der im 1-gegen-1 mit Keeper Dominik Schodl zweimal scheiterte, gute Ausgleichschancen vor, Wildendürnbach dominierte den zweiten Durchgang aber und machte in Minute 71 den Deckel drauf: Nach Vorarbeit von Andreas Graf traf der eingewechselte Topscorer Manuel Schütz zum 3:1.

Das 4:1 leitete der junge Innenverteidiger Bastian Bieder ein

Hanfthal fokussierte sich nur mehr aufs Verteidigen, die Gastgeber spielten Chance um Chance heraus, wobei Gremliza zufolge die Aktionen im letzten Drittel besser fertiggespielt werden hätten können. In der 90. Minute machte Innenverteidiger Bastian Bieder einen Ausflug und bediente Schütz, der den 4:1-Endstand besorgte. „Der Sieg war absolut verdient und auch in der Höhe gerecht, es war eine geschlossen gute Leistung“, freute sich Gremliza. Rogler sah das ähnlich: „Bis zur 60. Minute war es recht ausgeglichen, aber nachher hatten sie Chancen auf einen noch höheren Sieg, es war eine verdiente Niederlage“.

Statistik

Tore: Heim Elias Krebs (50.), Heim Jakub Lidmila (9.), Heim Manuel Schütz (71.), Heim Manuel Schütz (90.), Gast Jaroslav Podola (10.)

Wildendürnbach: Dominik Schodl, Bastian Bieder, Thomas Krista, Andreas Graf, David Sural, Jakub Lidmila, Erik Hradil, Florian Schuckert, Elias Krebs, Benjamin Antoni, Patrick Eder, Stephan Madner, Jonas Böck, Matthias Madner, Manuel Schütz, Daniel Kölbl, Manuel Böhm, Manuel Schütz (62. statt Elias Krebs), Jonas Böck (89. statt Andreas Graf)

Hanfthal: Florian Wiesmann, Vaclav Pechal, Matthias Leisser, Johannes Öfferl, Jaroslav Podola, Adis Barucija, Johannes Pfennigbauer, Lukas Vrabel, Sebastian Pfennigbauer, Manuel Sieber, Miroslav Styks, Thomas Lukes, Michael Galla, Niklas Vrabel, Ismir Barucija, Niklas Vrabel (64. statt Johannes Pfennigbauer), Ismir Barucija (76. statt Adis Barucija)

Karten: Bastian Bieder (53. Gelb Foul), Thomas Krista (72. Gelb Foul), Lukas Vrabel (58. Gelb Kritik), Manuel Sieber (75. Gelb Foul), Miroslav Styks (80. Gelb Foul)