Trotz Kastner-Talentprobe verloren

Wildendürnbach - Manhartsberg 2:3. Im Duell mit den der Papierform nach favorisierten Manhartsbergern legte Wildendürnbach wie die Feuerwehr los und durfte rasch jubeln – Elias Kastner traf in Minute sechs zum 1:0, es war das erste Kampfmannschaftstor in einem Pflichtspiel für den 2005 geborenen Zehner. UFC-Coach Florian Gremliza zeigte sich selbst davon überrascht, dass sein Team in der Anfangsphase zu mehreren Hochkarätern kam, allerdings verabsäumte man es, weitere Tore zu erzielen. Aus einem Konter heraus erzielte Patrick Mikolasek dann in Minute 28 den Ausgleich, Gremliza bezeichnete die Aktion als Knackpunkt.

Nur wenige Minuten danach erzielte Mikolasek nämlich unter Mithilfe von Keeper Dominik Schodl das 1:2, Jan Nespesny machte in der 38. Minute nach einem Pass in die Schnittstelle sogar das 1:3. „Das war unglaublich, eigentlich hätten wir davor vier Tore schießen müssen“, war Gremliza verwundert. Immerhin folgte rasch durch Kastner nach einem Schütz-Stangler das 2:3.

Gremliza: „Haben einen Toten aufgeweckt“

Durchgang zwei verlief recht ausgeglichen, wobei der UFC-Coach leichte Vorteile für sein Team sah. Ein Tor sollte aber nicht mehr gelingen. „Das war eine bittere Niederlage, wir haben einen Toten aufgeweckt. Es hat bei uns wieder einmal an der Effizienz gemangelt und diesmal war das extrem“, resümierte Gremliza. Manhartsberg-Sektionsleiter Thomas Warbinek sah eine „nervenaufreibende“ Partie und meinte: „Die ersten 20 Minuten haben wir verschlafen, nach dem Gegentreffer sind wir aufgewacht und hatten das bessere Ende für uns".

07.05.2023 16:30

Statistik:

Wildendürnbach - Manhartsberg 2:3 (2:3).

Torfolge: 1:0 (6.) Kastner, 1:1 (28.) Mikolasek, 1:2 (34.) Mikolasek, 1:3 (38.) Nespesny, 2:3 (42.) Kastner.

Karten: Hradil (75., Gelbe Karte Foul)Gottstein (80., Gelbe Karte Kritik)

Wildendürnbach: Schodl; Kölbl, Sural, Matthias Madner, Krista; Graf, Lidmila, Florian Schuckert, Hradil; Kastner (88. Böck); Schütz.

Manhartsberg: Paulik, Marscheck (85. Seidl), Hacker (25. Gottstein), Leitner, Warbinek, Rosinger, Brand, Repan, Nespesny (64. Baier), Eder, Mikolasek

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Taner Iskender