Schütz-Hattrick und Doppel-Rot

Wildendürnbach - Pleißing / W. 4:1. Das Team von Interimscoach Florian Gremliza legte gegen die letztplatzierten Pleißinger wie die Feuerwehr los und ging nach nur neun Minuten in Führung: Nach einer schönen Kombination über Jakub Lidmila und Andreas Graf traf Manuel Schütz nach einem Stanglpass. Die Gäste verschliefen wieder einmal den Anfang und profitierten zunächst noch von der mangelnden Effizienz der Wildendürnbacher. In Minute 19 brachte Thomas Krista den Ball nach einem Gestocher aber ins Netz, gleich danach war Manuel Schütz bei einem weiten Pass vor Keeper Roman Dvorak am Ball und traf zum 3:0.

„Unser Problem ist dass wir wieder in den ersten 20 Minuten drei Tore durch unnötige Fehler bekommen haben“, haderte USV-Obmann Karl Mischling. Danach fingen sich die Gäste, während Gremliza meinte, dass sein Team sich an das niedrigere Tempo des Gegners angepasst habe. Nach einem Standard verkürzte Josef Licka in Minute 27 zum 1:3, Patrik Hlavka ließ eine gefährliche Kopfballchance aufs 2:3 aus und scheiterte an Keeper Dominik Schodl. „Da war eine wirklich gute Phase von uns wo wir am Drücker waren“, so Mischling. Gremliza sah dagegen „wenig Gefahr“ für sein Team, auch wenn man an den furiosen Start nicht mehr anschließen konnte.

Erst Brutalo-Foul, dann Tätlichkeit

Chancen ließ der USC dennoch viele liegen, laut Gremliza hätte es zur Pause 5:0 stehen können. Nach Wiederanpfiff plätscherte das Spiel auf eher niedrigem Niveau dahin, laut Mischling verpatzten die Pleißinger offensiv meist die letzten Pässe, während sich Wildendürnbach eher aufs Kontern fokussiert hätte. In Minute 81 wurde es dann aber turbulent: Hlavka foulte einen Gegenspieler brutal, was UFC-Kapitän Patrick Eder derart in Rage brachte, dass er den Pleißinger umstieß. Beide wurden mit Rot vom Platz geschickt

„Er hat unseren Spieler mit dem ‚Gestreckten‘ am Oberschenkel erwischt, dann ist der Patrick ausgerastet. Das darf ihm nicht passieren“, so Gremliza. In der Schlussphase lief Schütz nach einem Lochpass noch einmal der Pleißinger Defensive davon und besorgte den 4:1-Endstand. „Die ersten 25 Minuten waren unsere beste Phase. Wir hätten auch höher gewinnen können und hatten Chancen für zwei Spiele“, so Gremliza. Mischling lobte den Auftritt seines Teams nach dem 0:3, die zweite Hälfte sei sogar ausgeglichen gewesen.

23.04.2023 16:30

Statistik:

Wildendürnbach - Pleißing / W. 4:1 (3:1)

Torfolge: 1:0 (9.) Schütz, 2:0 (19.) Krista, 3:0 (21.) Schütz, 3:1 (27.) Licka, 4:1 (86.) Schütz

Karten: Eder (81., Rote Karte Tätl.), Bieder (73., Gelbe Karte Unsportl.), Graf (69., Gelbe Karte Unsportl.), Lidmila (66., Gelbe Karte Unsportl.)Hlavka (81., Rote Karte Foul)

Wildendürnbach: Schodl, Böck (86. Kastner), Lidmila (74. Madner), Schuckert (86. Kölbl), Schütz, Bieder, Eder, Graf (74. Hradil), Sural, Krista, Böhm

Pleißing / W.: Dvorak, Frischauf, Nastasijevic, Weitschacher, Thelen Conrad, Ipp, Surala, Hlavka, Resel (86. Schmid), Licka, Mayer

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Manfred Schöber