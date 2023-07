Oed greift voll an

Oed musste mit Roland Sebesta, Nikola Vucic und Valentin Toifl die gesamte Dreierkette der vergangenen Frühjahrssaison abgeben. Während Toifl erfreulicherweise in den Landesligakader des Kooperationsvereins Ortmann hochgezogen wurde, wechselt Sebesta zu Wöllersdorf und Vucic zu Lanzenkirchen.

Einen richtigen Kracher sehen die Vereinsverantwortlichen in Niklas Graf. Der 23-jährige Defensivspezialist spielte zuletzt für Ortmann in der Landesliga und beschloss heuer kürzer zu treten und somit Oed in der 2. Klasse zu unterstützen. „Über Nikis Qualität brauchen wir gar nicht reden. Er wird uns enorm helfen“, freut sich Trainer Jürgen Eidler über Graf. Außerdem wurde die Defensivabteilung mit Nemanja Vukovic verstärkt. Der erfahrene ehemalige Pottendorfer spielte in der Vergangenheit bereits für Oed und wollte wieder zurück, um die Defensive zu stabilisieren. Mit Abdulkadir Sert kehrt eine offensive Steinfeldlegende zu den Oedern zurück. Vergangene Saison zeigte Sert mit 16 Treffern für Wöllersdorf, dass er seine Durchschlagskraft und seinen Torriecher noch lange nicht verloren hat. Zu guter Letzt wurden die Dienste des Brüderpaars David und Thomas Suingiu sichergestellt. Die beiden wechseln von Hirm ins Piestingtal und ergänzen den Kader perfekt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Transferzeit“, freut sich Eidler über die Neuzugänge