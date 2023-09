Adlassnig trifft nach über sechs Jahren Pause

2.373 Tage war es her, dass Lorenz Adlassnig zuletzt die Fußballschuhe für ein Kampfmannschaftsspiel geschnürt hatte. Damals am 18. März 2017 setzte es für Weikersdorf beim Freundschaftsspiel gegen Krumbach eine 3:7-Niederlage. Bei seinem Comeback am vergangenen Samstag war das Ergebnis ein erfreulicheres: ein 3:0-Auswärtssieg gegen Oed. Adlassnig lieferte dabei nicht nur eine starke Leistung ab, sondern krönte diese noch mit seinem Treffer zum 3:0. Auf seine überzeugende Leistung angesprochen meinte der Mittelfeldmotor: „Ich selbst war mit meiner Leistung bis zum Tor nicht so zufrieden, umso erfreulicher, dass es gepasst hat und ich genetzt habe.“

Im Juli entschied sich Adlassnig für die Rückkehr

„Ich habe ihn gefühlt jedes halbe Jahr angerufen und gefragt, ob er wieder für Weikersdorf spielen würde“, erklärte Spielertrainer Christopher Hatzl. „Im Juli hat er mich dann angerufen und meinte er hätte eine Nachricht für mich, die mich freuen würde“, gab Hatzl Einblicke wie das Comeback zu Stande kam.

„Es ist schön zurück zu sein, ich wurde von der Mannschaft mit offenen Armen empfangen“, beschrieb Adlassnig seine Rückkehr zum Heimatverein.