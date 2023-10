Auch Hinterreither streicht die Segel

Die 1:6-Schlappe gegen Lichtenwörth war für Theresienfeld-Trainer Markus Hinterreither das letzte Spiel an der Seitenlinie. „Jeder der mich kennt weiß, dass ich immer Vollgas bei der Sache bin. Ich habe aber gemerkt, dass etwas die Luft draußen ist,“ spricht der scheidende Trainer seine Gründe für seinen Rücktritt an. „Wir haben uns spielerisch weiterentwickelt, es fehlte oft nicht viel um auch mehr Spiele zu gewinnen“, so Hinterreither. „Dennoch waren es leider nur fünf Siege in 24 Spielen,“ zieht er selbstreflektierend Bilanz. „Am Ende fehlt mir dann die nötige Geduld und Kraft noch die letzten Prozent rauszukitzeln.“ Ein neuer Impuls soll laut ihm genau das schaffen, um in Zukunft auch die knappen Spiele zu gewinnen.

Dem SC Theresienfeld bleibt er aber erhalten, coacht weiterhin die U12 und U13 der „Roten“ und bleibt als Jugendleiter auch im Vorstand vertreten. Die letzten beiden Runden wird Wolfgang Werkner, der bis dato als Tormanntrainer fungierte, die Mannschaft betreuen. „Nach den letzten beiden Spielen setzen wir uns dann zusammen und werden gemeinsam die Zukunft besprechen“, so Hinterreither über seine Nachfolge. Ein Verbleib von Interimstrainer Werkner ist nicht ausgeschlossen. Genug Erfahrung als KM-Trainer hätte der 54-Jährige. In der 2. Klasse Triestingtal coachte Werkner schon Enzesfeld, Günselsdorf, Pottenstein, Klausen-Leopoldsdorf. Zuletzt war er dreieinhalb Jahre in der 1. burgenländischen Klasse Mitte, bei Kroatisch Geresdorf.