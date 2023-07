Die Transferzeit in der Analyse

Der große Dominator der vorletzten Saison ist wieder zurück in der 2. Klasse. Doch wie wird sich Weikersdorf heuer schlagen? Alle Zeichen deuten darauf hin, dass es wieder eine erfolgreiche Saison für die Blau-Weißen wird. Eine Serie an starken Transfers, allen voran der des neuen Spielertrainers Christopher Hatzl von Scheiblingkirchen zeigen in die richtige Richtung. „Ich glaube, dass Weikersdorf am stärksten sein wird“, stellt auch Oeds spielender Sportlicher Leiter David Kirchberger klar. Dessen Team sich auch kräftig verstärkt hat und hofft in dieser Saison wieder weiter oben mitzuspielen. Vor allem die Verpflichtung von Niklas Graf, der zuvor bei Partnerverein Ortmann in der Landesliga kickte, ist vielversprechend.

Admira Wiener Neustadt wurde heuer auch wieder sehr aktiv und holte gleich neun neue Spieler in den Kader. „Jeder kämpft um sein Leiberl, so wie wir das wollten“, erklärt Sportlicher Leiter Markus Pauer, dass die Vorbereitung nach Plan läuft. Die Josefstädter wollen wieder am oberen Ende der Tabelle mitmischen und hoffen vor allem, dass Neuzugang Imre Lesko mit vielen Treffern dazu beiträgt.

Schlusslicht als Transferkaiser

Am letzten Tag der Sommertransferperiode musste Piesting noch seinen Goalgetter Enes Tasdemir in Richtung Wöllersdorf ziehen lassen. Kompensieren will der SC den Verlust mit der eigenen Jugend und deren Entwicklung. Hinzu kommt, dass sich der SCP die Dienste von Mert Bahcivan sichern konnte, einen Top-Mann, der zuletzt für Ebreichsdorf KM II in der 2. Klasse Ost/Mitte spielte. Wöllersdorf hingegen musste zwar ebenso wichtige Spieler ziehen lassen, allerdings konnte der Verein guten Ersatz holen. Die Mannschaft dürfte unter Neo-Coach Walter Lichtenwörther nicht zu unterschätzen sein.

Weikersdorf nimmt den Wiederaufstieg in die 1. Klasse Süd in Angriff. Spielertrainer Christopher Hatzl, Andreas Gruber, Co-Trainer Matthias Stögmüller, Mario Ecker, Sportchef Wolfgang Fangl, Andre Reischer und Tormanntrainer Michael Ecker. Foto: Lukas Hatzl

Einer der Gewinner der diesjährigen Übertrittszeit war wohl der Club 83 Wiener Neustadt. Mit Baran Tiskaya und Fathi Adigüzel schnappten sich die Flugfelder zwei routinierte Spieler, die einer Mannschaft weiterhelfen können. Aber auch Mehmet Tunc hat gewisse Qualitäten, um die vergangene Saison, die mit lediglich acht Punkten und folglich dem letzten Platz zum vergessen war, auch wirklich vergessen zu machen. Dazu kommt, dass Coach Manfred Zöchling in seine erste volle Saison gehen wird. Mit ihm verspricht sich der Club an erfolgreichere Zeiten anknüpfen zu können.

Winzendorf versprüht ebenso den Hauch von Angriff auf den Titel, holte am Ende der Transferperiode mit Martin Barat einen jungen, dynamischen Slowaken aus dem Ausland. Mit ihm und der Reaktivierung von Christopher Pühringer, Philipp Schuster und Patrick Gaitzenauer will das Trainergespann Christoph Braunstorfer und Daniel Höfinger in der kommenden Spielzeit ganz vorne mitmischen.