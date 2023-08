Fünf Dinge, die man zum Derby Weikersdorf gegen Winzendorf wissen muss

Die Bilanz. Ausgeglichener könnte die jüngere Derbyhistorie kaum sein. 13 Mal trafen die beiden Lokalrivalen seit der Einführung des NÖFV-Onlinesystems 2008 aufeinander. Sechs Mal gewann Weikersdorf, zwei Mal endete das Derby Unentschieden. Fünf Mal siegte Winzendorf. Aber: Der letzte Sieg der Winzendorfer datiert aus dem September 2018, ist fast fünf Jahre her. Kurios: Die fünf Spiele davor gingen allesamt an Winzendorf.Der Rekordspieler. Florian Breimaier stand bei zwölf der 13 Derbys am Feld. Am Samstag wird der Winzendorf-Kapitän aber fehlen. Er sah beim Auftakt-Spiel gegen Admira Wiener Neustadt die Gelb-Rote Karte. „Ein Startnachteil“, knurrt Coach Christoph Braunstorfer.Der Dauerbrenner. Das erste Duell des Online-Zeitalters datiert vom 14. September 2008. Weikersdorf siegte damals mit 5:1. Unter den Matchwinnern waren Dreifachtorschütze Andreas Neumann und Jürgen Höfler. Auf Winzendorfer Seite war damals ein gewisser Patric Kravarik dabei. Mittlerweile trägt der 35-Jährige den Nachnamen Schober und ist ziemlich sicher auch am Samstag mit von der Partie.Die Überläufer. Auf beiden Seiten gibt es Spieler, die auch den jeweils anderen Verein auf der Visitenkarte haben. Bei Winzendorf sind das etwa Fabio und Patrick Gaitzenauer, sowie eben Patric Schober. Auf Weikersdorfer Seite streifte Philipp Hatzl einst die Winzendorfer „Wäsch“ über.Der Derbyspezialist. Sechs Derbys bestritt Winzendorfs Fabio Gaitzenauer bisher, erzielte dabei fünf Treffer – drei für Winzendorf, zwei für Weikersdorf. Alle Tore erziele „Ivo“ auswärts. Die Weikersdorfer sollten vor dem Winzendorfer Routinier am Samstag also besonders auf der Hut sein.