FV Club 83: Neuer Trainer landet am Flugfeld

Michael Leuthner, Sportlicher Leiter des FV Club 83, hat rasante Tage hinter sich. Er war nicht nur bemüht einen Nachfolger des zurückgetretenen Sebastian Matolcsi zu finden, sondern leitete auch die Trainings der letzten drei Wochen.

„Eine sehr turbulente Zeit. Meine Aufgabe war es vor allem den Kopf der Jungs freizubekommen,“ so Interimscoach Leuthner. „Wir haben aber jetzt mit Manfred Zöchling unseren absoluten Wunschkandidaten gefunden. Die Gespräche waren sehr gut, wir haben die selbe Vorstellung für die Zukunft des Clubs,“ ist Leuthner sehr zufrieden mit der Verpflichtung seines neuen Trainers.

Nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinshistorie ist es das Ziel, den Club von Grund auf zu stabilisieren, um nachhaltig wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen. „Dafür haben wir jetzt einen guten Mann an der Seitenlinie,“ so Leuthner weiter. In den kommenden Wochen will der Club wieder Punkte sammeln. „Die Vorbereitung auf die nächste Saison beginnt jetzt. Die letzten Spiele gilt es abzuhaken und positiv in die Zukunft zu schauen.“