Glück im Spiel, Glück im Lotto

Angepresst, Bayer-Tor, angepresst, Uysal-Tor: 2:0 nach sieben Minuten. Mit diesem Traumstart schockte Lichtenwörth die Weikersdorfer. Diese kamen danach zwar besser ins Spiel und kreierten einige „Hunderter“, aber nutzten nur zwei davon. In der 76. Minute knallte schließlich Erwin Hujdurovic einen wunderschönen Freistoß ins Kreuzeck und sorgte damit für den 3:2-Auswärtssieg. „Sie hatten viel Ballbesitz, aber wir haben hinten diszipliniert verteidigt“, freute sich Trainer Rene Manz. „Ein Weikersdorfer hat mir nach dem Spiel gesagt, dass ich an diesem Tag Lotto spielen muss mit so viel Glück. Ich habe Lotto gespielt und da auch einen Dreier gemacht“, lacht Manz über das gelungene Wochenende.