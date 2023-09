Haidbrunn-Wacker läuft Form hinterher

Lediglich das Remis gegen Pottendorf brachte einen Punkt am zweiten Spieltag, die anderen beiden Spiele gingen verloren. Kein Beinbruch, keine Frage, die Saison ist noch jung, doch die Leistungen, auch in Halbzeit zwei bei der 2:6-Derbyklatsche gegen die Admira, lassen Sportchef Alexander Wastl dann doch nicht kalt: „Trotz gutem Beginn mit einem Lattenschuss unsererseits, wurden wir in Fortdauer der Partie phasenweise vorgeführt.“

Nichtsdestotrotz war die Admira für die „Rot-Weißen“ aber kein Gradmesser. „Sie haben einen sehr guten Kader, der schon gut harmoniert, die Partie ist einfach zu früh für uns gekommen“, will Wastl das Ergebnis aber nicht überbewerten und traut der Admira heuer einiges zu. „Gibt kaum Besseres in der 2. Klasse.“ Doch gegen die „Direkten“ müsse man dann eben punkten. Für Schwarzmalen ist es zu früh in der Saison und es gibt auch weiters nicht viele Gründe dafür. „Uns war klar, dass es ein wenig brauchen wird, bis wir mit sieben Neuen homogen werden, haben aber natürlich gehofft etwas früher zu zünden,“ so der Sportchef.

Haidbrunn-Wacker braucht nach einem Kaderumbruch im Sommer eben noch Zeit, um gewisse Abläufe einzustudieren, das sei der jungen Truppe aber verziehen. „Wir, das Trainerteam und ich, sind dem Verein gegenüber aber in der Verantwortung, das Beste herauszuholen, darum müssen am Ende auch die nötigen Punkte herausschauen, sonst müssen auch wir uns hinterfragen“, so Wastl. „Dennoch sind wir voll und ganz überzeugt, bald auch wieder in Fahrt zu kommen.“