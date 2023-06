Lichtenwörther übernimmt

Gerufen, gefragt, gekommen. „Wir wollten, dass wieder ein Wöllersdorfer Trainer ist“, erklärte Sportlicher Leiter David Zeis. Wunschkandidat Walter Lichtenwörther zögerte nicht lange mit seiner Entscheidung: „Die Verantwortlichen haben angerufen und ich habe nicht lange überlegen müssen“. Zuletzt trainierte Lichtenwörther Hochwolkersdorf, ehe sich die Wege vergangenen Winter trennten. Der 43-Jährige spielte bereits in der Jugend auf der Wöllersdorfer „Eb'n“ und lebt nur wenige Minuten vom Sportplatz entfernt. Als Mittelfeld-Maestro spielte er im Piestingtal außerdem für Piesting, Ortmann und Oed, letztere coachte er auch. „Ich habe auch Angebote aus der Wechsel-Liga gehabt, aber durch die Nähe zum Piestingtal hat es eigentlich nichts zum Überlegen gegeben“, erklärte Lichtenwörther.

Der Neo-Coach übernimmt allerdings keine leichte Aufgabe. Die Wöllersdorfer beendeten die heurige Saison auf dem enttäuschenden neunten Tabellenplatz. Verletzungssorgen und suboptimale Trainingsbeteiligungen begleiteten dabei den Verein fast das ganze Jahr. „Die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie am Ende abgeschnitten hat. Wir müssen an ein paar Positionen drehen, dann ist einiges machbar“, ist Lichtenwörther zuversichtlich. Kadertechnisch sind mit Patrick Gerbrich, Abdulkadir Sert und Zeki Kocak drei Abgänge fix. „Es wird Neuzugänge geben, aber wir warten mit der Bekanntgabe bis alle endgültig unterschrieben haben“, ist Zeis zuversichtlich in der Saison 2023/24 eine gute Mannschaft zu stellen.