Steinfeld-Knipser in Frühform

Sie wurden geholt, um in der Offensive Akzente zu setzen. Lange brauchten sie nicht um genau das auch zu tun. Baran Tiskaya und David Suingiu zeigen noch früh in der Vorbereitung welche Qualitäten sie mitbringen, treffen am Wochenende in den Testspielen jeweils dreifach.

Im ersten Test, dem 1:1-Remis gegen Schönau, traf noch Barans Bruder „Ibo“. Doch im zweiten Test zeigte auch der Älterer der beiden, dass er ebenso den Torriecher besitzt, erzielte binnen den ersten 30 Minuten einen lupenreinen Hattrick. „Wir wussten welche Qualitäten Baran mitbringt und sind sehr zufrieden, dass er diese bereits zeigt,“ freut sich die Sportliche Leitung um Zeljko Gojanovic und Michael Leuthner. Zum Sieg gereicht haben die drei Treffer des Neuzugangs aber nicht, die Elf von Coach Manfred Zöchling musste sich Günselsdorf am Ende knapp mit 3:4 geschlagen geben.

Suingiu glänzt mit seiner Variabilität

Auch David Suingiu zeigte bereits im zweiten Testspiel, dass er buchstäblich der richtige Mann an Ort und Stelle ist. Denn beim 3:1-Sieg über die U23 des ASK Ebreichsdorf avanciert der Neuling mit seinem Dreierpack zum Matchwinner.

„Vor allem die Art und Weise wie er die Treffer erzielt hat, ist bemerkenswert,“ freut sich Coach Jürgen Eidler den Richtigen auf der Neuner-Position gefunden zu haben. Ganz besonders auffällig, seine Variabilität, denn Treffer eins erzielte der Rechtsfuß mit ebendiesem gekonnt im langen Eck, doch auch bei Treffer zwei per Kopf zeigte er einmal mehr seine vielseitigen Qualitäten.