Stögmüllers neue Aufgabe

„Ich kann wieder halbwegs schmerzfrei gehen,“ das waren die ersten Worte von Matthias Stögmüller auf die Frage, was er zu seinem Karriereende sagt. „Ich hätte mir meinen Abschluss als aktiver Fußballer natürlich anders vorgestellt, aber es ist so wie es ist und Gesundheit ist nun mal das Wichtigste,“ so Stögmüller weiter. Außerdem habe dem Allrounder das „Kicken“ keinen Spaß mehr gemacht, kein Wunder, spielte er die letzten Monate stetig mit Schmerzen. Doch Stögmüller bleibt dem SV Weikersdorf nicht nur im Vorstand, wo er mit Wolfgang Fangl bereits die Sportliche Leitung übernommen hatte, erhalten, sondern auch direkt bei der Mannschaft als „Co“ von Neo-Spielertrainer Christopher Hatzl. „Christopher hat mich gefragt ob ich ihn unterstützen kann. So stehe ich zum Beispiel bei den Spielen an der Seitenlinie oder übernehme gewisse Parts im Training. Außerdem kann ich dadurch nach wie vor bei der Mannschaft dabei sein,“ freut sich Stögmüller über seine neue Aufgabe.

„Auch wenn es jetzt das Ende meiner aktiven Karriere ist und die Art und Weise wie es Zustande gekommen ist natürlich schmerzt, überwiegen die positiven Erlebnisse,“ spricht er seine zwei Meistertitel mit Breitenau und Weikersdorf an. „Jetzt gilt es diese in meiner neuen Aufgabe als Vorstand und Co-Trainer zu wiederholen. Wenn es nach ihm geht, am besten gleich in der kommenden Saison, wo er mit Weikersdorf auch der absolute Titelkandidat ist.