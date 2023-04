Tiefe Trauer um Matzendorfer Fußball-Urgestein Hubert Uhlschmid

Die Nachricht machte in den vergangenen Stunden im Fußballbezirk schnell die Runde. Hubert Uhlschmid ist nach längerer schwerer Krankheit im 86. Lebensjahr verstorben. Der Bäckermeister im Ruhestand machte sich nicht nur in seiner Funktion als langjähriger Obmann der 2. Klasse Steinfeld verdient, sondern war 1967 auch bei der Gründung des SC Matzendorf-Hölles federführend dabei. Uhlschmid war auch jener Mann, der sich viele Jahrzehnte um „seinen“ Verein kümmerte.

Legendär war aber auch seine Einladung zu „Glühwein und Krapfen“ in der Vorweihnachtszeit. Uhlschmid warf dabei für die 2. Klasse Steinfeld-Familie die Krapfenmaschine in seiner Garage an.

„Hubert war ein besessener Fußballfunktionär“, erinnert sich mit Ehren-HGO Hans Wolfenstein ein langjähriger Weggefährte an Uhlschmid: „Als Spieler hat er seinem SC noch mit über 50 in der Kampfmannschaft ausgeholfen. Unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie.“

Sein Herz schlug für den SC Matzendorf-Hölles.

Für den aktuellen Obmann des SC Matzendorf, Franz Stiegler, war die Todesnachricht ein Schock: „Es ist schlimm, wenn so ein Urgestein von uns geht. Er hat den SC Matzendorf-Hölles groß gezogen und war auch in den letzten Monaten immer mal wieder bei uns am Platz zuschauen. Ohne Hubert würde es den Verein in dieser Form nicht mehr geben“, ist sich Stiegler sicher. Seit 2008 setzen die Matzendorf ausschließlich auf Nachwuchsarbeit, Kampfmannschaft gibt es keine mehr. Die Förderung des Nachwuchses war auch Uhlschmid ein großes Anliegen. „Hubert hatte Charisma. Er hatte Handschlagqualität. Er ist seinen Weg gegangen und wenn es nötig war, hat er eine leichte Kurskorrektur vorgenommen. Wir werden ihn sehr vermissen.“