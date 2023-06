Überraschendes Aus für Winzendorf-Trainer Manuel Mannsfeldner

Eigentlich war der Verbleib von Winzendorf-Trainer Manuel Mannsfeldner bereits beschlossene Sache, doch dann bat der scheidende Trainer zum Gespräch – mit der Folge, dass beide Seiten keine gemeinsame Sache mehr machen wollen. „Es gab ein paar zwischenmenschliche Dinge, die ich nicht einfach so hinnehmen konnte. Wir haben uns aber im Guten getrennt, es gab keinen Streit oder Ähnliches“, stellt Mannsfeldner klar, dass die Trennung für beide Seiten in Ordnung ging. Winzendorfs Sportlicher Leiter Christopher Pühringer sagt zum Aus: „Beide Parteien haben nach dem Gespräch keine Option gesehen, das Arbeitsverhältnis weiterzuführen. Wir sind Manuel sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und wünschen ihm alles Gute.“

Gespräche mit potenziellen Nachfolgern sollen noch diese Woche stattfinden. „Es wird keinen Schnellschuss geben, wollen aber bald einen Nachfolger präsentieren um mit der Kaderplanung weitermachen zu können“, so Pühringer.

Dass es keine sportlichen Gründe gab, um nicht mehr zusammenzuarbeiten, liegt auf der Hand. Nach einer durchwachsenen Hinrunde verbesserten sich die „Grün-Weißen“ im Frühjahr stetig, führen nicht nur die Frühjahrstabelle an, sondern hatten bis zu diesem Wochenende sogar noch Chancen auf den Titel. Dieser sollte nächstes Jahr in Angriff genommen werden, an der Seitenlinie steht dann aber ein neues Gesicht.