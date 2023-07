Von der Serie C ins Steinfeld

In den letzten Tagen der Übertrittszeit wurden noch einige Vereine am Transfermarkt aktiv. Während Wampersdorf mit Manuel Nitzky von Ebreichdorf II noch einen dritten guten Spieler verpflichtete, beschloss Lichtenwörth den Kader zu verbessern und zu erweitern. Die Verpflichtungen von Erwin Hujduruvic von Hirm, Mustafa Uysal von SC Wiener Neustadt II und Michael Kösterke zurück aus Neudörfl sind eine Kampfansage an den Rest der Liga. „Wir wollten die Kaderbreite vergrößern“, erklärt Trainer Rene Manz. Kürzertreten wird Kubilay Sen, der aufgrund seiner Arbeit ins Ausland geht, aber den Spielerpass in Lichtenwörth lässt.

Tasdemir wechselt zum Lokalrivalen

Auch in Piesting tat sich kurz vor Ablauf der Transferperiode noch etwas. Goalgetter Enes Tasdemir wird den Verein verlassen. Ihn zieht es ausgerechnet zu Ligakonkurrent Wöllersdorf mit Neo-Coach Walter Lichtenwörther.

Nur einen Katzensprung entfernt wurde auch Oed wieder aktiv und verpflichtete Alexandru-Florin Logofatu und Kristian Mrnjavac. Ersterer spielte an der Küste von Catania in der Serie C und hielt zuletzt für Ritzing und Eisenstadt den Kasten sauber. Letzterer spielte bereits bei Oed und kehrt nach einem Zwischenstopp in Hirm wieder zurück. Die weiten Einwürfe des Defensivspezialisten könnten am kleinen Oeder Platz besonders gefährlich werden.

Winzendorf schlug ebenso am Transfermarkt noch einmal zu. Mit Martin Barat kommt ein 23-jähriger Slowake für die Offensive. „Ein junger, aufregender Mann,“ freut sich Coach Christoph Braunstorfer über den Transfer.