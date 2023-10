Wiener Neustädter „Keller-Derby“

Während die Flugfelder vor allem mit individuellen Fehlern zu kämpfen haben, kommt die Haidbrunn-Wacker im Kollekitv nicht richtig in die Gänge. Das Stadtderby wird also nicht nur aufgrund der geografischen Lage beider Clubs zueinander interessant, sondern auch tabellarisch.

„Mit unseren gezeigten Leistungen könnten wir durchaus weiter vorne zu finden sein, wir machen uns aber durch Eigenfehler das Leben selbst schwer“, hadert Club-Coach Manfred Zöchling mit Unkonzentriertheiten seiner Mannschaft, die vermehrt Punkte gekostet haben. „In Winzendorf machen wir vorne die Dinger nicht, holen nur einen Punkt. Jetzt gegen Lichtenwörth bekommen wir zu billige Gegentreffer, dann kannst du auch keine Spiele gewinnen. Die Leistungen stimmen, wir bringen uns aber mit den Eigenfehlern um den verdienten Lohn.“

HW will leichten Aufwärtstrend fortsetzen

Die Ausgangslage bei der Haidbrunn-Wacker ist eine ganz andere. Die Leistungen zu Beginn der Saison waren oft nicht den Ansprüchen entsprechend, kamen die Eisenbahner nicht so richtig in die Gänge. Doch die zuletzt gezeigten Darbietungen lassen positiv in die Zukunft blicken. Beim 4:1-Erfolg über Wöllersdorf sah man das Potenzial der Modad-Elf. Auch wenn es trotz guter Leistung gegen Wampersdorf nicht zu etwas Zählbarem gereicht hat, will HW den Positiv-Trend weiter verfolgen.

Am besten soll der nächste Befreiungsschlag im Derby gegen den Club gelingen. Mit einem vollen Erfolg könnte man den Konkurenten hinter sich lassen und den vorletzten Platz abgeben. „Ein Derby ist immer ein ganz besonderes Spiel für uns, wir werden alles reinwerfen, was wir haben und wollen uns unbedingt mit einem Dreier belohnen,“ so Coach Mario Modad. Eines steht fest, ein Sieg würde beiden gut tun.