Zurück im Piestingtal: Wöhrer übernimmt Oed

Legende beim SC Ortmann, Spielertrainer bei Piesting, Wöllersdorf und nun in Oed: Günter Wöhrer. Wenige Namen sind bei Fußballkennern des Piestingtals bekannter. Da macht es natürlich Sinn, dass sich Oed rasch nach der Trennung von Coach Jürgen Eidler beim 39-Jährigen meldete.

Beim ersten Treffen dürften die Gespräche sehr gut verlaufen sein: „Wir haben uns ein Mal zusammengesetzt und das Thema war erledigt“, freute sich Oeds spielender Sportchef David Kirchberger. „Eigentlich hatte ich es nicht geplant gehabt. Nach dem ersten Gespräch mit allen Verantwortlichen ist mir die Entscheidung aber leicht gefallen“, bestätigte Wöhrer die Worte seines neuen Stürmers.

Besonders überzeugend dürfte das gemeinsame Projekt der Spielgemeinschaft mit Ortmann gewesen sein. „Mir taugt es mit jungen Spielern zu arbeiten. Ortmann und Oed betreiben eine gute Jugendarbeit. Ich konzentriere mich auf Oed und wie wir die Weiterentwicklung der jungen Spieler sichern“, erklärt Wöhrer.

Die letzten Runden als wichtiger Aufschluss

Ob allerdings die enttäuschende Oeder Hinrunde noch zu retten ist? Die Entscheidung, das Team zwei Runden vor der Winterpause zu übernehmen, hat andere Gründe: „Ich kann die Mannschaft kennenlernen und sehen, wie wir aufgestellt sind, um gut vorbereitet in die Wintervorbereitung zu starten. Mal schauen was wir in den letzten zwei Wochen mitnehmen können“, will Wöhrer zügig mehr Informationen sammeln.

Die Ergebnisse sollen mit der Entwicklung der Mannschaft und der Freude am Spiel Hand in Hand kommen. „Längerfristig ist eine Mannschaft aufzubauen, die eine Entwicklung für die Zukunft hat und dem einen oder anderen den Sprung zu Ortmann zu ermöglichen“, gibt Wöhrer Einblicke in die Planung.